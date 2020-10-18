【提振經濟】南韓將派消費券谷內需　下月舉行購物旅遊體驗節

▲ 南韓政府派發的消費券，涵蓋8個類別。（法新社圖片）

南韓內需因新冠肺炎疫情陷入低迷，南韓政府計劃由本月底起，陸續向1,000萬名以上國民發放餐飲、展覽、旅遊等消費券。據韓聯社報道，政府為了在抗疫同時，提振內需和就業，將盡快開始有關對策。

是次南韓政府派發的消費券，涵蓋8個類別，包括住宿、旅遊、演出、電影、展覽、體育、餐飲和農副產品。消費者只要預訂和支付酒店房租時，可得到3萬韓圜（約203港元）至4萬韓圜（約270港元）的優惠。若購買展覽和表演門票，更可分別獲得40%和每人8,000韓圜（約84港元）的優惠。

【網購日貨】日本國際郵費明年平均加4成 亞洲區加幅約13%

【旅遊氣泡】港與新加坡達成協議 旅發局將與業界推機票酒店優惠

韓國購物旅遊體驗節下月舉行 疫情反彈即叫停

雖然港人暫未能前往南韓旅遊，但南韓方面為刺激消費，將舉行韓國購物旅遊體驗節（Korea Sale FESTA）活動。該活動將於11月1日開始，為期15日在結合線上和線下舉行。【按此】可瀏覽活動網站。

▲ 韓國購物旅遊體驗節（Korea Sale FESTA）將於11月1日開始，為期15日在結合線上和線下舉行。（韓國購物旅遊體驗節官網截圖）

至於韓國海鮮體驗節，即將從10月26日至11月15日舉行。不過，南韓政府考慮到舉行各種活動，有機會令疫情擴散，因此倘若疫情反彈，將隨時停止相關活動。

【消費優惠】想購物又想慳錢可以點？ 網銷、零售折扣和你看（不斷更新）

責任編輯：馬意文