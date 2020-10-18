【中美角力】小米OPPO囤積日廠手機零部件　明年增產搶攻市場

▲ 小米等手機品牌增加購入日本製造商的零件，準備增加明年手機產量

華為因被美國制裁，手機市場前景未明，但其他中國品牌伺機而上。《日本經濟新聞》報道，小米、OPPO和vivo等手機廠商大量增加對日本零部件的定單，甚至填補了因華為被制裁所減少定單的損失。報道指出，中國手機品牌憂慮美國政府禁令擴大，加上擬增產搶佔華為的市場份額，導致現時對零部件的需求急增。

蘋果推出iPhone 12，中國市場出現瘋搶的情況，參見下一頁

調研機構IDC預料，今年第四季全球手機出貨量會減少約1成。但報道綜合供應鏈方面的消息，小米與OPPO均打算明年提高產量，兩企均目標生產2億部手機，較今年增長逾一半。日本電子零件製造公司TDK認為，華為競爭對手增產的數量「有點過度」。日本顯示器公司（Japan Display）負責人指出，訂單湧入遠超工廠負荷。

據Counterpoint日前發布的研究，今年8月的全球手機銷量，三星以市佔22%居首，華為市佔率跌至16%，較4月急跌5個百分點。小米則由4月的8%急增至8月的11%排行第四，僅次第三的蘋果。報告預期，小米與OPPO的市佔可望持續上升，搶佔華為在歐洲等市場現有的份額。

責任編輯：周俊霖