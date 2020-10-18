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【歐洲第二波疫情】法國宵禁街頭冷清 約2000萬人受影響（圖輯）

環球社會熱點 15:47 2020/10/18

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法國在過去周末起實施宵禁，巴黎等多個城市晚上空無一人。

歐洲第二波新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情越趨嚴重，多國收緊防疫措施，以遏制病毒蔓延。法國在過去周末起實施宵禁，巴黎等多個城市晚上空無一人，措施將維持1個月，有約2000萬法國人受影響。

法國巴黎、馬賽，里昂，里爾和圖盧茲等城市都有實施宵禁，居民從晚上9點至清晨6禁止出門點，約2000萬法國人受影響。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）表示，有必要實施宵禁，遏制病毒傳播，以避免醫院爆棚和超負荷。法國周六（17日）錄得新增32,427宗病例。

當地有餐館老闆則抱怨指，其生意經歷春季封城抗疫的兩個月後已受重創，擔心宵禁會令生意雪上加霜。

宵禁下的巴黎街頭剪影：

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【歐洲第二波疫情】法國新症逾3萬 創爆疫以來最多【下一頁】

【歐洲第二波疫情】世衛料每日死亡 明年增至首波疫情5倍【下一頁】

歐洲多國防疫措施一覽：

波蘭：周四（15日）關閉指定紅色區域內的學校​​和體育館，包括首都華沙

意大利：南部坎帕尼亞地區（包括那不勒斯）的學校關閉兩週
德國：高風險地區的酒吧和餐館必須提前關閉

葡萄牙：周四（15日）開始，實施5人限聚令；婚禮和受洗禮最多可容納50人，禁止大學聚會

荷蘭：除外賣店外，所有酒吧，餐館和咖啡店均於10月14日關閉；家庭每天最多可容納三位客人

俄羅斯：周一（12日）起關閉首都莫斯科的高中學校

【歐洲第二波疫情】德國單日確診逾5000宗 默克爾擬收緊防疫【下一頁】

【歐洲第二波疫情】巴黎ICU料爆滿 政府考慮宵禁【下一頁】

責任編輯：葉芷樺

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