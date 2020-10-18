  • 28°C
香港時間 : 20201018日 (日) 16:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大圍站上蓋】柏傲莊屢現父母客　最強購買力現身　發展商：慈父慈母盤

股樓投資 15:42 2020/10/18

分享：

新世界（00017）旗下大圍站上蓋項目柏傲莊，一連兩日賣樓，共推391伙單位。新世界發展營業及市務部總監黃浩賢說，據觀察所得，發現不少買家是家庭客，既有父母攜同子女，亦有父母為子女置業，又形容項目為「慈父慈母盤」。

【買樓理財】等幾個鐘睇示範單位　柏傲莊有何賣點？【下一頁

值得留意的是，柏傲莊挾雙綫鐵路優勢，加上開價貼近二手，吸引不少投資者入市。以昨日（17日）大手客揀樓時段為例，每人至少要購兩至三個單位，其中買家石先生斥資逾3,600萬元，買入一個三房、以及兩個兩房單位。他形容自己像抽中六合彩一樣，並已打邊爐慶祝。

【示範單位】柏傲莊I兩房單位　間隔四正實用？【下一頁

【示範單位】柏傲莊I三房單位　間隔好使好用?【下一頁

事實上，柏傲莊I共錄逾22,700個登記，打破20年前青衣灝景灣記錄，成為九七年後票王。新世界發展執行副主席兼行政總裁鄭志剛早前說：「感謝大家對新世界品牌的支持，柏傲莊成為『九七後票王』，坊間更形容『難中過六合彩』，一戶難求。但今次未能購入單位的買家不用失望，我們會與港鐵商討，盡快加推單位，希望更多市民可以買到心儀單位。」

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 黄卓賢

相關文章

【買樓理財】日出康城配套持續改善　投資潛力更勝大圍柏傲莊？
2020/10/12
【買樓理財】日出康城配套持續改善　投資潛力更勝大圍柏傲莊？
【買樓理財】等幾個鐘睇示範單位　柏傲莊有何賣點？
2020/10/13
【買樓理財】等幾個鐘睇示範單位　柏傲莊有何賣點？
【柏傲莊價單】大圍站柏傲莊加價再推　一房最平721萬　銷情暢旺？
2020/10/13
【柏傲莊價單】大圍站柏傲莊加價再推　一房最平721萬　銷情暢旺？
【大圍站上蓋】柏傲莊一伙難求　收逾22,700票　創近20年來新高
2020/10/15
【大圍站上蓋】柏傲莊一伙難求　收逾22,700票　創近20年來新高
柏傲莊I 柏傲莊 新世界

上一篇文章

西貢海下遊客中心暫定下月開幕　設計概念源自傳統村莊（內附圖）

下一篇文章

【美國疫情】美國單日新增確診數字七月以來最多　專家警告：冬季或迎來第三波疫情
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【上車筍盤】見到呢個屋苑仲有「4球」樓下兩房 上車客無樓睇也火速扑槌入市
【上車筍盤】見到呢個屋苑仲有「4球」樓下兩房 上車客無樓睇也火速扑槌入市
【劈價成交】觀塘半山區樓放盤逾一年 累減110萬以590萬沽出 低市價15%
【劈價成交】觀塘半山區樓放盤逾一年 累減110萬以590萬沽出 低市價15%
【筍價成交】首置客「2房價」購入嘉湖山莊3房 單位擁河園雙景 呎價再現「9字頭」
【筍價成交】首置客「2房價」購入嘉湖山莊3房 單位擁河園雙景 呎價再現「9字頭」
【美股焦點】美林：增長股仍是最佳選擇　呢4隻股可持有至2030年
【美股焦點】美林：增長股仍是最佳選擇　呢4隻股可持有至2030年
【Staycation】全球25大最佳酒店　只有一間香港酒店上榜
【Staycation】全球25大最佳酒店　只有一間香港酒店上榜
【平過市價】銀湖‧天峰75折賣　低市價300萬　平賣有原因
【平過市價】銀湖‧天峰75折賣　低市價300萬　平賣有原因