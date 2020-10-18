【大圍站上蓋】柏傲莊屢現父母客　最強購買力現身　發展商：慈父慈母盤

新世界（00017）旗下大圍站上蓋項目柏傲莊，一連兩日賣樓，共推391伙單位。新世界發展營業及市務部總監黃浩賢說，據觀察所得，發現不少買家是家庭客，既有父母攜同子女，亦有父母為子女置業，又形容項目為「慈父慈母盤」。

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值得留意的是，柏傲莊挾雙綫鐵路優勢，加上開價貼近二手，吸引不少投資者入市。以昨日（17日）大手客揀樓時段為例，每人至少要購兩至三個單位，其中買家石先生斥資逾3,600萬元，買入一個三房、以及兩個兩房單位。他形容自己像抽中六合彩一樣，並已打邊爐慶祝。

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事實上，柏傲莊I共錄逾22,700個登記，打破20年前青衣灝景灣記錄，成為九七年後票王。新世界發展執行副主席兼行政總裁鄭志剛早前說：「感謝大家對新世界品牌的支持，柏傲莊成為『九七後票王』，坊間更形容『難中過六合彩』，一戶難求。但今次未能購入單位的買家不用失望，我們會與港鐵商討，盡快加推單位，希望更多市民可以買到心儀單位。」

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