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西貢海下遊客中心暫定下月開幕　設計概念源自傳統村莊（內附圖）

環球政經 15:56 2020/10/18

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位於西貢西郊野公園的海下遊客中心暫定於12月下旬開放予公眾參觀，中心附近的行山徑直接連結海下灣海岸公園，步行僅需10分鐘，方便遊客觀察到豐富的海洋生物。

該建築的設計理念是於西貢的美麗郊外，創造一個有如傳統村莊，與自然融合。建築配置以現有的草坪為中心，可供遊人戶外活動的同時方，亦促使建築與自然互動的空間。

建築表示，遊客中心設有多用途室、接待處、管理員辦事處、遊客洗手間等設施，接待前往海岸公園的遊客。中央草坪供集合和戶外活動，多用途室外的有蓋空間可用作小組活動或學習， 而林蔭下的草地，是遊客休憩及郊遊的好地方。

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此外，中心還設置了可持續發展設施，包括太陽能電板及柱燈，補助用電；雨水收集及循環再用系統等，再輔以自然環境，向遊客示範相關建築科技。由於中心附近並無城市排水系統，建築師還設置了生物污水處理系統，自行處理製造的污水。

發展局局長黃偉綸稱, 期望疫情盡快過去，市民和遊客可以寫意地郊遊，同時感受建築師為大眾用心設計的戶外康樂設施。

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編輯：李勝男

黃偉綸 疫情 發展局 西貢 行山徑 可持續發展 太陽能

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