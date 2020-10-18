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【新冠病毒】內地冷凍鱈魚包裝袋發現活病毒　接觸或導致感染

環球政經 16:49 2020/10/18

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據內地官媒報導，內地疾病預防控制中心近日追尋青島新冠肺炎疫情源頭時，從工人搬運的進口冷凍鱈魚的外包裝陽性樣本中檢測到活新冠病毒。這是國際上首次在冷鏈食品外包裝上分離到活病毒，並證實接觸新冠活病毒污染的外包裝，可導致感染新冠肺炎。

疾病預防控制中心指，是次發現，是首次在實驗室外證實，新冠病毒在冷鏈運輸特殊條件下，可以在物品外包裝上存活較長時間，顯示新冠病毒以冷鏈物品為載體，具備遠距離跨境輸入的可能，亦有可能導致無效防護的易感染者感染病毒。

美國專家警告：冬季或迎來第三波疫情【下一頁

中心還指，目前並非發現有消費者因接觸被污染的冷凍海鮮而感染的病例，高風險人群主要是冷鏈物品從業人員，包括從事冷鏈產品裝卸、加工、銷售的人員。

疾控中心建議上述高風險人群應加強防護意識，做好日常防護，避免皮膚直接接觸被污染的冷凍海鮮，接觸冷鏈產品後未脫掉可能感染的工作服、以及洗手消毒前不摸口鼻，並且要定時進行核算篩查。

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編輯：李勝男

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