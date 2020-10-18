【新西蘭大選】阿德恩大勝 惟可能放棄單獨執政

新西蘭大選結束，現任總理阿德恩（Jacinda Ardern）帶領的工黨取得壓倒性勝利。大選結果顯示，中間偏左的工黨在120個國會議席中，贏得64個度席位，有能力單獨執政，為現任政府執政以來最大的變動。惟分析認為，這同時成為阿德恩最大的挑戰。

阿德恩帶領新西蘭成功對抗新冠肺炎疫情，成為工黨大勝的主因。在此之前，阿德恩的勝算不高，民眾對她的不滿可能令她敗選。在首個任期中，她拉攏民粹的新西蘭第一黨和中間偏左的綠黨籌組聯盟政府。

新西蘭總理阿德恩成功連任 料帶領工黨單獨執政【下一頁】

新西蘭大選投票 民調：阿德恩想連任或要左傾【下一頁】

英國廣播公司（BBC）報道，阿德恩有能力單獨執政，但她是否選擇這樣做卻是另一個問題，因她的領導風格比較喜歡妥協和與在野黨達成共識。分析相信，她知道工黨取得大多數議席，更多是歸功於混合成員比例制（MMP）。

MMP要求選民投2票，分別是選出政黨及議員。事實上，沒有獲得席位的政黨上「浪費」了數以千計的選票，反而有利工黨。這解釋了為何工黨得票率僅49%，仍能取得議會的多數席位。

在下屆大選前，工黨可能傾向於讓綠黨參與下一屆政府，以保持綠黨的地位，避免惹左翼政黨批評，但目前仍未知阿德恩的意向。她在2017年大選時承諾「轉型政府」，但在首任期中未能做到，而且國內的社會問題（如貧窮）惡化，需在新任期中展示改革決心，並推動新政策。

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責任編輯：鄧燕君