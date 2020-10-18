【買樓理財】預算買不起新樓　轉買港島舊樓又點睇？

港島樓價貴，要找500萬元以下放盤，往往只能買舊樓，而筲箕灣則是不少上車客首選。美聯周永業說，筲箕灣東興大廈中層B室，實用面積約330平方呎，剛以439萬元易手，實用呎價約13,303元。

周永業又說，港島區500萬元以下盤源有限，故個別買家瞄準筲箕灣區舊樓入市，以上述東興大廈為例，樓齡約有45年，而新買家為同區租客，見單位銀碼合預算，而且交通方便，故購入單位作自住之用。

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以上述單位為例，樓價439萬元，承造九成按揭，首期要43.9萬元，若分25年借，利率2.5厘計，每月供款17,725元，壓力測試下的最低每月入息要求則約40,438元。

要留意的是，一般按揭最長還款期長達30年，但銀行通常以「75減」或「70減」樓齡計算最長還款期，若樓齡達四、五十年以上，或未必能夠攤長30年還款，變相增加每月供款。

資料顯示，原業主於2002年5月，以約50萬元購入上址，現帳面約賺389萬元，物業期內升值約逾778%。

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