  • 28°C
香港時間 : 20201018日 (日) 14:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【日本經濟】年賺300萬日圓難生活　日夫妻嘆：不敢生仔

股樓投資 13:41 2020/10/18

分享：

香港物價高企，人工加幅又追不上通脹，其實日本也不例外。日本有篇以「家庭月收300萬日圓的絕望現實，只有夫妻過活都很辛苦了，不用考慮生小孩」為題的報道，即成網上熱話。

當地媒體訪問多位年收入只有300萬日圓（約22萬港元）的家庭，受訪者年齡為10幾歲至60幾歲的男女。據當地定義，所謂300萬日圓，即指沒有任何獎金或花紅，每個月收入為25萬日圓（約1.84萬港元），扣除各種保險費，每月只剩20萬日圓（約1.47萬港元）。假如這些家庭想生兒育女，孩子年紀小時，仍可負擔，但上學後，則變得艱難。

【日本疫情】疫情打擊日本經濟 逾6萬人受影響失業【下一頁

有受訪者說，若無兼職，實難儲錢。另一位30多歲的女受訪者說，即使只有夫婦兩人，也很難生活，就連旅行也不用想，更何況生孩子。另外有北海道的受訪者說，基本生活沒有問題，但難有興趣和娛樂。有人笑言，購物時不用猶豫，直接買最平產品。

報道引起網民討論，有人認為，此等收入在農鄉生活仍可以，惟甚難在大都市過活。有網民質疑，夫婦一起工作，年收入不可能只有300萬日圓，亦有不少網友批評，應歸咎自己，可能是能力差、偷懶怠惰。

另有調查顯示，不少主婦辭掉工作，轉向育兒和做家務，因為已婚婦女在職場較吃虧、而且考慮到托兒所費用，情願辭掉工作，專注家庭。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 黄卓賢

相關文章

【日本疫情】JR東日本受疫情重創 本年度或轉蝕逾300億元
2020/10/06
【日本疫情】JR東日本受疫情重創 本年度或轉蝕逾300億元
【日本疫情】疫情打擊日本經濟 逾6萬人受影響失業
2020/10/07
【日本疫情】疫情打擊日本經濟 逾6萬人受影響失業
日本

下一篇文章

【iPhone 12】iPhone12內地反響熱烈　蘋果供應商有望受惠？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【劈價成交】觀塘半山區樓放盤逾一年 累減110萬以590萬沽出 低市價15%
【劈價成交】觀塘半山區樓放盤逾一年 累減110萬以590萬沽出 低市價15%
【上車筍盤】見到呢個屋苑仲有「4球」樓下兩房 上車客無樓睇也火速扑槌入市
【上車筍盤】見到呢個屋苑仲有「4球」樓下兩房 上車客無樓睇也火速扑槌入市
【美股焦點】美林：增長股仍是最佳選擇　呢4隻股可持有至2030年
【美股焦點】美林：增長股仍是最佳選擇　呢4隻股可持有至2030年
【平過市價】銀湖‧天峰75折賣　低市價300萬　平賣有原因
【平過市價】銀湖‧天峰75折賣　低市價300萬　平賣有原因
【筍價成交】首置客「2房價」購入嘉湖山莊3房 單位擁河園雙景 呎價再現「9字頭」
【筍價成交】首置客「2房價」購入嘉湖山莊3房 單位擁河園雙景 呎價再現「9字頭」
【Staycation】全球25大最佳酒店　只有一間香港酒店上榜
【Staycation】全球25大最佳酒店　只有一間香港酒店上榜