【日本經濟】年賺300萬日圓難生活　日夫妻嘆：不敢生仔

香港物價高企，人工加幅又追不上通脹，其實日本也不例外。日本有篇以「家庭月收300萬日圓的絕望現實，只有夫妻過活都很辛苦了，不用考慮生小孩」為題的報道，即成網上熱話。

當地媒體訪問多位年收入只有300萬日圓（約22萬港元）的家庭，受訪者年齡為10幾歲至60幾歲的男女。據當地定義，所謂300萬日圓，即指沒有任何獎金或花紅，每個月收入為25萬日圓（約1.84萬港元），扣除各種保險費，每月只剩20萬日圓（約1.47萬港元）。假如這些家庭想生兒育女，孩子年紀小時，仍可負擔，但上學後，則變得艱難。

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有受訪者說，若無兼職，實難儲錢。另一位30多歲的女受訪者說，即使只有夫婦兩人，也很難生活，就連旅行也不用想，更何況生孩子。另外有北海道的受訪者說，基本生活沒有問題，但難有興趣和娛樂。有人笑言，購物時不用猶豫，直接買最平產品。

報道引起網民討論，有人認為，此等收入在農鄉生活仍可以，惟甚難在大都市過活。有網民質疑，夫婦一起工作，年收入不可能只有300萬日圓，亦有不少網友批評，應歸咎自己，可能是能力差、偷懶怠惰。

另有調查顯示，不少主婦辭掉工作，轉向育兒和做家務，因為已婚婦女在職場較吃虧、而且考慮到托兒所費用，情願辭掉工作，專注家庭。

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