【最強爭霸】4月曾奪世界第一　華為被Samsung反超　小米密密追上

市場研究機構Counterpoint Research最新數字顯示，以全球市佔率計，今年4月，華為手機是世界第一，市佔率為21%，惟往後不繼，8月市佔率較4月大跌5個百分點，僅剩16%，落居第二。Counterpoint預計，由於遭到美國制裁，預計華為市佔率將持續下跌。

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值得留意的是，華為表現失色之際，Samsung及小米成大贏家。其中，Samsung市佔率重奪第一，由4月的20%，升至22%。至於小米升幅更勁，由4月的8%，升至11%。



▲ Galaxy Note 20 系列表現在高階市場表現符合預期

▲ OPPO料吃下華為在歐洲的部分消費族群

▲ 小米市佔率升幅強勁，由4月的8%，升至8月的11%。

▲ 據內媒報道，iPhone 12在華首批貨已經售罄

▲ 近代iPhone價格比較

▲ iPhone12賣點

▲ iPhone12支持Magsafe磁吸充電

▲ 蘋果推出Magsafe皮革銀包

數據又顯示，Samsung開始蠶食華為市場，其中歐洲及印度銷售表現逐漸反彈。此外，小米及OPPO等中國手機品牌，亦料吃下華為在歐洲的消費族群。

至於市場關注的蘋果，其市佔率維持不變，皆是12%，排第三。至於最近推出的iPhone 12銷情，則仍有待觀察，惟據內媒報道，iPhone 12在華首批貨已經售罄，而蘋果京東官方店首批供貨，也瞬間售完。

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