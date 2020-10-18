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【有盈退休】曾智華：退休——戒掉炫耀性消費

名人薈萃 11:11 2020/10/18

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退休後，一定要調教某些心態，例如，減少愛威，戒掉炫耀，步入平淡安寧。

昨晚，退休紀律部隊高層「大隻卜」約聚，年幾無見，霸氣驟減，英氣也失，成個典型街坊大叔款，退休對昔日威風八面的阿Sir，真大影響。

一坐低就呻：「碌sir，谷鬼氣，最近想甩手架賓士改買Tesla，十幾年車啫，竟無人肯收！」

背景故事，紀律部隊有種文化，個個愛威。所以，不少死慳死底博命月供，也要買架賓士或寶馬，泊在部門停車場晒，以向同袍表示——我好掂！

大隻卜唔例外，十幾年前用百多萬買咗架賓士，雖供到死下死下，但覺好不威風。

做官，當然到時候叮一聲就要退休，收入驟減，繼續養架賓士，你估負擔輕乎？尤其十年車之後，仿似個「老翁」，周身唔妥，餐餐入廠換零件都萬萬聲才可甩身。

老舊賓士冇人要

終於，投降，向相熟車房師傅講：「唔該同我搵人收啦，十零廿萬算嘞！」

點知，師傅無厘表情謂：「卜sir，十幾年賓士，無人要㗎，以免執條襪帶累身家呀！」

點搞？百幾萬買架車，再花大量金錢維修保養入油牌費保險，只「威」咗幾年（退休後鬼睬你！），咪話唔傷，結果劏車收場。

「我想買返架Tesla，都係一百幾十萬，新款又型又威，你點睇？」

「阿卜，老友忠告，你如今只揸住幾百萬搣過世，咪再亂花錢喇。一切炫耀性商品，放棄啦。首先，Tesla強調新科技，故不停研發新一代電池，令其續航能力倍數增加。再者，電子晶片效能越高，成本越低。若你如今花巨額金錢買部Tesla，三年後必定Out爆，五年後連二手都可能無人要，到時新車電池強，晶片靚，最重要，價錢更平！」

小弟忠告，代步，買架本田或豐田咪算囉，安全，慳油，二手有價。係呀，無得「威」，無得炫耀。但呢種虛榮，退休後仲有乜意義呢？

 

 

 

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撰文 : 曾智華

欄名 : 有盈退休

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