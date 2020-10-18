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【iPhone 12】iPhone12內地反響熱烈　蘋果供應商有望受惠？

股樓投資 13:31 2020/10/18

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蘋果本周二（14日）公布iPhone 12後，內地社交應用微博上出現不少批評聲音，包括新系列手機價格上漲、不附送耳機和充電器等，不過周五（16日）晚八時首日開售，就傳出iPhone官網訂購頁面一度癱瘓，首批預售iPhone已售罄的消息。

此前天風最強蘋果分析師郭明錤曾預測有關iPhone 12售價三種情景，指若iPhone 12的售價低於iPhone 11的699美元，則預測iPhone新機發佈會後供應鏈股價將持續上漲；若iPhone 12的售價較iPhone 11高不超過100美元，則預測發布會後部分投資人可能先行獲利，更多投資者將繼續觀望，並等待預購結果；若iPhone 12售價較iPhone 11高100美元以上，則預測供應鏈股價將會修正。

【大行報告】美銀：iPhone12加速內地5G滲透率　助提升ARPU 維持電訊股買入評級【大行報告

【港股追蹤】新一代iPhone無驚喜？ 手機設備股股價個別發展【下一頁

蘋果將iPhone 12價格定於799美元，符合郭明錤的第二種預期，市場憧憬iPhone概念股走勢或有利好，包括聲學元件供應商瑞聲科技 （02018）、鏡頭模組供應商高偉電子 （01415）等 。

另外下月6日，iPhone 12 Mini、iPhone 12 Pro Max將開始接受預定，並於下月13日起售。

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