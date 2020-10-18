【美國疫情】美國單日新增確診數字七月以來最多　專家警告：冬季或迎來第三波疫情

歐美地區疫情近期嚴峻，在新冠病毒疫情最嚴重的美國, 周五（16日）新增逾69,000宗確診個案, 是7月以來單日最多，當中至少有十個州份錄得新冠疫情爆發以來的最多單日新增確診數字。

有傳染病專家警告, 美國或會面臨第三波感染潮，同時隨著季節性流感的蔓延，新冠疫情將在冬季變得更加複雜，因為季節性流感的許多症狀都與新冠病毒相似。

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范德堡大學（Vanderbilt University，簡稱Vandy）流行病專家 William Schaffner博士認為，隨著北半球氣溫降低，人們將有更多時間待在室內，並未可能會不遵守公共衛生要求，他稱，與室外活動相比，病毒在室內更易傳播。

根據約翰·霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的疫情追蹤數據，自新冠肺炎疫情大流行以來，美國累計錄得逾800萬宗確診病例，造成近22萬人死亡。

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編輯：李勝男