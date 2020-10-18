【欲哭無淚】屯門新盤開售4個月　只錄一宗成交　最後都撻訂

屯門掃管笏是近年供應重鎮，近期推售的新盤都大賣，舉例說，帝國集團及香港小輪合作發展的「帝御．金灣」，而第2期「帝御．星濤」亦將面世。不過，同區華業控股旗下的「帝灣居」，銷售則相對一般，據成交紀錄冊顯示，自今年六月開售至今，只錄一宗成交，惟近期亦撻訂收場。

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成交紀錄冊資料顯示，帝灣居大廈1樓C室，實用面積887平方呎，今年6月28日以1,208.5萬元易手，實用呎價13,624元，約一周後簽署正式買賣合約，惟買家近期選擇撻訂，料失去樓價一成訂金，即約120.85萬元。

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資料顯示，屋苑建有1座住宅大樓，以及5幢洋房，提供27伙單位，實用面積由887平方呎起，至最大4,403平方呎。今年六月，發展商推售全數單位，22伙以價單形式推出，另招標出售5座洋房。

據價單顯示，單位折實價由1,152.2萬元起，至最貴2,511.5萬元，折實呎價則約12,888至18,898元。

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