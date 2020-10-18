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【租樓理財】租客講價了得　85折租瓏璽高層單位

股樓投資 10:02 2020/10/18

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暑假租賃旺季已過，租金再度受壓，租客希望慳得就慳，自然大膽挫租，即使是市區優質租盤，也獲業主減租。 

【置業指南】做個精明租客　4大秘技租平樓【下一頁

香港置業胡耀才說，瓏璽3座高層C室，實用面積898平方呎，三房間隔，月租原叫價40,000元，約兩個月後，吸引外區客洽詢，終減租6,000元，以約34,000元租出，減幅約15%，實用呎租37.9元。據了解，新租客為家庭客，心儀單位間隔四正實用，故睇樓3次後決定承租。 

【租樓理財】單身客大膽挫租15%　萬零蚊租市區半新盤【下一頁

值得留意的是，翻查成交紀錄，同座低層C室，實用面積898平方呎，上月以35,000元租出，換言之，租金比上述同座高層C室貴。資料顯示，業主於2011年8月，以約1,372.9萬元購入上述單位，現享約３厘的租金回報。 

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撰文 : 黄卓賢

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