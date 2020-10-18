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【疫市投資】新冠疫情再有惡化跡象　把握「WFH」長期趨勢

股樓投資 10:09 2020/10/18

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新冠疫情持續嚴峻，英國、歐洲等地近期確診人數再次飆升，重回疫情封鎖狀態。疫情升溫下，包括英國、法國、俄羅斯、馬來西亞等在內的各國政府亦呼籲民眾盡可能在家工作（Work From Home，WFH），減少外出活動和社交接觸，如此一來，相關企業必然長期受惠，投資者可考慮「主題ETF+個股」的策略，投資於居家辦公的未來趨勢。

不過仍有投資者質疑，當疫情過後，在家辦公也許就成為一個可有可無的選項。近期美國網絡設備公司思科系統（Cisco Systems）在歐洲、中東和俄羅斯等12個地區訪問了1萬人，了解他們對於未來職場的看法，調查結果顯示，即使日後疫情緩解、防疫措施放鬆，仍然有近九成打工仔希望能夠有權利繼續選擇是否在家工作，反映新冠肺炎疫情正促使在家工作更加流行。

主題ETF+個股

眼見如此，向來以槓桿或反向產品為主的美國ETF發行商 Direxion Investment，今年6月就推出了「Direxion Work From Home ETF」（WFH） ，自6月25日上市至今，該ETF累計錄得15.7%的增長，同期跑贏標普500指數的13%，以科技股為主的納斯達克指數則升17.3%。

WFH以The Solactive Remote Work Index為基準指數，透過投資於遙距通訊、網路安全、網上項目和文件管理、以及雲端技術這四大範疇，讓投資者從在家工作的未來趨勢中獲利。翻看基金文件，該ETF共持有40隻股票，除了大家耳熟能詳的Amazon（AMZN）、Facebook（FB）、Oracle（ORCL）、以及Zoom Video（ZM）外，另有耳機製造商Plantronics以及雲通訊公司Twilio（TWLO） 。

投資主題式ETF固然能幫助投資者捕捉「在家工作」帶來的長期機遇，分散買入個股的風險，但如有十分看好的個股，了解有關公司的業務前景、財務狀況、競爭地位後，亦可以另外買入，增加相關股份的投資比重，以下三隻股份或值得留意。

TWLO：公司前景樂觀

Twilio是一家雲通訊服務公司，其提供的雲端平台與工具，能令企業直接與客戶溝通，包括網頁聊天、語音電話、短信驗證。目前目前公司的主要客戶包括WhatsApp、Uber、 Airbnb、以及eBay等，用家之所以能由Uber手機程式內電話叫車、在Airbnb頁面發送消息、以及收到手機驗證碼等，都藉助Twilio提供的服務實現。

據報TWLO本周正計劃收購數據初創企業Segment，擴展業務範圍，基於未來企業對於通訊需求有增無減，預期公司仍會保持高增長。不過目前估值未算便宜，公司市銷率（Price-to-Sales Ratio）高達32.24倍，遠高於過去5年平均水平的12.87。現時22名華爾街分析師中，19名給予其「買入」評級，3名則給予「買入」評級，未來12個月平均目標價為344美元，該公司周五（16日）收報326.5美元，潛在升幅不多。

AMZN：分析師看4,500美元

新冠疫情令更多企業意識到部署雲端解決方案的重要性，而全球「雲端一哥」Amazon無疑是當中最大受惠者之一，根據公司財報顯示，截至6月30日，公司第二季AWS雲計算業務收入為108億美元，按年增29%；營業利潤則按年升58%至34億美元，佔公司整體營業利潤的57%，成為帶動Amazon盈利增長的最大動力。

歐美疫情持續肆虐，預計今年餘下時間AWS業務仍維持增長。目前在華爾街55名分析師中，多達53位給予「買入」評級，Pivotal Research分析師Michael Levine便是其中之一，他月初指市場遠遠低估其廣告業務，並將目標價由3,925美元大幅調升至4,500美元，相對現價3,272.7美元，仍有37.5%潛在升幅。不過美國正值大選，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）正在民調中領先，如拜登成功入主白宮，料對包括Amazon在內的一眾科技巨擘不利，投資者若尚未買入，宜待選戰塵埃落定後再作部署。

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編輯：李勝男

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