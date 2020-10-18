  • 24°C
香港時間 : 20201018日 (日) 01:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【任天堂】Switch《孖寶賽車實況家庭賽車場》開箱　任天堂趁遊戲旺季續狂飈

即市財經 00:47 2020/10/18

分享：

Switch《孖寶賽車實況家庭賽車場》包裝盒，已刺激玩家購買慾。

任天堂Switch最新推出的《孖寶賽車實況家庭賽車場》，再一次令市場佩服任天堂的創意，沒有令公司停滯不前，並將虛擬實景推上了一個層次，虛擬是指玩法，與傳統孖寶賽車一樣，透過電視畫面，可以掟蕉皮或其他道具，實景是指在家中放置一個賽車場，用真實的遙控車比賽，以市價約880元，便可感受到這份創意。

《孖寶賽車實況家庭賽車場》開箱圖：

    點擊圖片放大
    +9
    +8

日本上市的任天堂（日：7974）股價最新報57920日圓，今年以來累升31.7%，任天堂股價走勢大上大落，去年全年升50.2%，2018年全年跌28.9%，2016及2017年各升46.5%及67.9%。

任天堂孖寶賽車實況家庭賽車場的包裝，內裏包含一輛遙控車，購買前要決定是買馬里奧或是華利奧，另外有六張紙皮，分別是checkpoint 1至4，以及急灣標誌兩張。

至於遊戲，則需於遊戲機內下載，下載遊戲約5分鐘。遊戲將介紹如何連結馬里奧戰車、以及放置checkpoint，以及障礙物，在一般香港居住環境，已有很多雜物做障礙物，挑戰難度增加。遊戲可多人比賽，前提是要再多一盒馬里奧的戰車。

最特別是馬里奧的戰車，配上鏡頭，連接遊戲機，戰車與遊戲機便合一，玩家便像縮小了一樣，在屋內穿梭，雖然說是賽車，但車速並不快，撞到障礙物後，從手掣會感受到震到。遊戲畫面會顯示玩家手持道具，例如加速的金菇，戰車便會加速，其實只是快少少，另外亦有轉彎甩尾的控制。惟一缺點，就是電視畫面會稍為慢，望住電視機玩，就可能容易撞車。

戰車售價約880元，在香港買遊戲有個問題，是很容易食炒價，例如今年疫情下，Switch便曾炒貴3倍至數千元，市面仍一機難求，供求關係很容易影響售價，本來以供求決定價錢應是合理，不過由於行貨有建議零售價，所以很容易知道炒貴幾多；一如交易所買賣基金(ETF)，有資產淨值作參考，便很容易知道炒貴，至於騰訊 （00700） 及阿里巴巴 （09988） ，沒辦法，就一定要炒價買入，貴一貴都見人追買。

管理MPF有心無力？3步輕鬆管理兼賺基金單位回贈 https://bit.ly/2EuPbnQ

【遊戲股】任天堂市盈率僅20倍 Switch潛力被低估 有望成為遊戲界Tesla？

【Switch熱賣】任天堂傳再追加訂單 Switch年產量目標增至3000萬部

【Switch熱賣】任天堂上季賺多5倍Switch傳增產　《動物森友會》、《RingFit》銷量公開

記者：譚志偉

股票 香港股票 開箱 任天堂

下一篇文章

【美股焦點】「破產股」再度熱炒 百年歷史租車公司赫茲Hertz爆升1.4倍
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期】阿里巴巴外圍見300港元新高　騰訊ADR再高1.2%　恒指夜期收市升69點（不斷更新）
【恒指夜期】阿里巴巴外圍見300港元新高　騰訊ADR再高1.2%　恒指夜期收市升69點（不斷更新）
【新股IPO】先聲藥業2096傳上限定價13.7元　孖展錄762億元超購212倍（不斷更新）
【新股IPO】先聲藥業2096傳上限定價13.7元　孖展錄762億元超購212倍（不斷更新）
港股下周一實施改良開市前時段　恒指9：20至9：22隨機對盤結束後發布　投資者注意事項
港股下周一實施改良開市前時段　恒指9：20至9：22隨機對盤結束後發布　投資者注意事項
【新股IPO】合景悠活3913下周一（19日）招股　一手入場費8212元
【新股IPO】合景悠活3913下周一（19日）招股　一手入場費8212元
百佳抽獎│百佳3200萬「誠心賞你」抽獎明晚截止登記　高峰近10萬人排隊極速消化（附詳情及連結）
百佳抽獎│百佳3200萬「誠心賞你」抽獎明晚截止登記　高峰近10萬人排隊極速消化（附詳情及連結）
【國泰裁員】傳國泰下周二或之後開始裁員　留職員工或減薪3至4成（第三版）
【國泰裁員】傳國泰下周二或之後開始裁員　留職員工或減薪3至4成（第三版）