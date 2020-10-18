【任天堂】Switch《孖寶賽車實況家庭賽車場》開箱　任天堂趁遊戲旺季續狂飈

▲ Switch《孖寶賽車實況家庭賽車場》包裝盒，已刺激玩家購買慾。

任天堂Switch最新推出的《孖寶賽車實況家庭賽車場》，再一次令市場佩服任天堂的創意，沒有令公司停滯不前，並將虛擬實景推上了一個層次，虛擬是指玩法，與傳統孖寶賽車一樣，透過電視畫面，可以掟蕉皮或其他道具，實景是指在家中放置一個賽車場，用真實的遙控車比賽，以市價約880元，便可感受到這份創意。

《孖寶賽車實況家庭賽車場》開箱圖：

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日本上市的任天堂（日：7974）股價最新報57920日圓，今年以來累升31.7%，任天堂股價走勢大上大落，去年全年升50.2%，2018年全年跌28.9%，2016及2017年各升46.5%及67.9%。

任天堂孖寶賽車實況家庭賽車場的包裝，內裏包含一輛遙控車，購買前要決定是買馬里奧或是華利奧，另外有六張紙皮，分別是checkpoint 1至4，以及急灣標誌兩張。

至於遊戲，則需於遊戲機內下載，下載遊戲約5分鐘。遊戲將介紹如何連結馬里奧戰車、以及放置checkpoint，以及障礙物，在一般香港居住環境，已有很多雜物做障礙物，挑戰難度增加。遊戲可多人比賽，前提是要再多一盒馬里奧的戰車。

最特別是馬里奧的戰車，配上鏡頭，連接遊戲機，戰車與遊戲機便合一，玩家便像縮小了一樣，在屋內穿梭，雖然說是賽車，但車速並不快，撞到障礙物後，從手掣會感受到震到。遊戲畫面會顯示玩家手持道具，例如加速的金菇，戰車便會加速，其實只是快少少，另外亦有轉彎甩尾的控制。惟一缺點，就是電視畫面會稍為慢，望住電視機玩，就可能容易撞車。

戰車售價約880元，在香港買遊戲有個問題，是很容易食炒價，例如今年疫情下，Switch便曾炒貴3倍至數千元，市面仍一機難求，供求關係很容易影響售價，本來以供求決定價錢應是合理，不過由於行貨有建議零售價，所以很容易知道炒貴幾多；一如交易所買賣基金(ETF)，有資產淨值作參考，便很容易知道炒貴，至於騰訊 （00700） 及阿里巴巴 （09988） ，沒辦法，就一定要炒價買入，貴一貴都見人追買。

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記者：譚志偉