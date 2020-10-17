【陽光旅途@iM網欄】旅遊重啟曙光 環港遊及獅城氣泡

最近旅遊界的熱話，除了有出發和目的地皆為香港的偽出國環港遊外，還有香港和新加坡初步達成旅遊氣泡。疫情之下，環球經濟都受到嚴重打擊，但最嚴重的應該數旅遊業了。其實香港旅遊業界算是比較有社會責任感的行業，在疫情之初，政府還未封關之際，不計虧損，亦已逐部取消疫情嚴重的目的地；在完全零業務的情況之下，仍然默默堅守了九個月。我個人覺得要疫情完全過去，最快都要明年年中，甚或年底。因此我們需要學懂和新冠病毒共存的新常態！繼續的封閉、停擺，並不是一個最明智的方法！

剛過去的星期三，香港快運邀請了業界、傳媒及一些KOL先行試坐環港遊UOFlycation。乘飛機對大家來說絕不陌生，但相信應未試過乘坐從香港到香港的航班。該航班出發時間為下午2時30分，航程個半小時在香港上空飛行。辦理好登機手續後，會有地勤人員按10人一批䕶送大家到登機口，其間不能隨便亂走。而免稅店或餐廳亦沒有營業。在登機口航空公司準備了一大包紀念品送給乘客，內有一些香港快運有航站點城市的特色手信及飛機模型等。由於要保持社交距離，所以原本三三位的A320空中巴士，中間要留空。在航程其間，除了可欣賞香港空中景色外，空中服務員還為大家準備了Bingo的遊戲！整體而言還是一次不錯的體驗，唯一的缺點是沒有東西吃，所以大家出發前必須要吃得飽一點！航空公司在11月會有航班供市民乘坐，在開售兩小時內已經售罄，簡直出乎意料之外。

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港人對環港遊都這樣踴躍，對真實出國旅遊的渴望應該更加殷切。根據邱騰華局長表示在幾星期內可實現到新加坡旅遊，香港會和新加坡達成旅遊氣泡，屆時港人只需有兩地認可的核酸檢測陰性報告，就可無需隔離前往當地商務或旅遊！可能很多人會擔心會否帶來令一波的疫情。但我覺得如果兩地疫情已可控，加上有檢測陰性的旅客方可前往，如果監察得好，還是可行的！新加坡雖然不是我首選的目的地，但如果可以，相信我亦會抽空前往！因為實在太長時間沒有出外旅遊了！新加坡的景點不算很多，但去看看地標魚尾獅；到牛車水買手信；帶小朋友到環球片場也是不錯的選擇！對我來說，在新加坡最開心的是吃！當地的熟食市場有很多當地美食，都是我喜歡的。而一定會吃的是辣椒炒蟹和海南雞飯！

香港是彈丸之地，對很多住在蝸居的港人，經過長時間抗疫在家，肯定想外遊唞唞氣，希望政府能加快和世界各地協商旅遊氣泡，並減低檢測費用。希望盡快在安全及可行的情況下，讓港人再次出行，亦為經濟在新常態中逐步恢復。

作者_Sunny左文偉簡介： 資深旅遊人，現任職某大旅行社高層。熱愛旅遊，已走遍七大洲，更曾在國外工作、生活及創業。和你分享旅途中的見聞與感受。

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