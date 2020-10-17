  • 26°C
香港時間 : 20201017日 (六) 18:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【iPhone 12】iPhone12開賣後迅速缺貨　一文看清蘋果產品國內主要供應商

即市財經 17:56 2020/10/17

分享：

iPhone 12系列正式開售，國內已經出現缺貨。

iPhone 12系列正式開售。蘋果公司（美︰AAPL）新出售的iPhone 12系列銷情火熱，內地早已開始缺貨，惟未見刺激國內IPhone概念股股價，當中供應IPhone外觀、結構件及代工的工業富聯（上：601138）及供應聲學器件的瑞聲科技 （02018） 於股價錄得輕微升幅。

看圖更清楚國內蘋果主要元器件供應商​​​​​

 

    點擊圖片放大
    +7
    +6

雖然早前內地網民有指罷買iPhone，但iPhone12於周五（16日）在內地開始接受預約購買後，由於反應太熱烈，iPhone12極速售罄，蘋果更一度出現「死網」。據內地傳媒報道，天貓旗艦店和京東 （09618） 自營旗艦店上亦顯示缺貨。

IPhone配件國內主要供應商負責供應外觀件及結構件及代工的工業富聯升0.22%，收報13.78元人民幣；瑞聲科技於周五升0.46%，收報43.7元。

蘋果股價周五收報119.02美元，跌1.4%。

相關文章︰【iPhone 12】內地iPhone 12預購火熱 天貓、京東平台上蘋果旗艦店已缺貨

【iPhone12】iPhone12今晚8時開賣　直擊中港官網一度「死機」

【iPhone12】iPhone 12今預售　台媒料iPhone 12系列年底出貨量達8000萬部

【整合、轉移MPF有著數？立即申請賺基金單位回贈】 https：//bit.ly/2EuPcIq

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！https：//bit.ly/2GhIwht

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看

香港股票 工業富聯（滬：601138） 瑞聲科技（02018） 京東集團—SW（09618） 京東（美：JD） iPhone 12 iPhone 11

下一篇文章

【螞蟻上市】螞蟻最快何時上市　難避美國大選風險？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】合景悠活3913下周一（19日）招股　一手入場費8212元
【新股IPO】合景悠活3913下周一（19日）招股　一手入場費8212元
【新股IPO】卓越商企服務6989暗盤　一手帳面賺960元
【新股IPO】卓越商企服務6989暗盤　一手帳面賺960元
【恒指夜期】阿里巴巴外圍見300港元新高　騰訊ADR再高1.2%　恒指夜期收市升69點（不斷更新）
【恒指夜期】阿里巴巴外圍見300港元新高　騰訊ADR再高1.2%　恒指夜期收市升69點（不斷更新）
【國泰裁員】傳國泰下周二或之後開始裁員　留職員工或減薪3至4成（第三版）
【國泰裁員】傳國泰下周二或之後開始裁員　留職員工或減薪3至4成（第三版）
【螞蟻上市】傳螞蟻集團將IPO估值目標提升至2.2萬億　集資逾2700億
【螞蟻上市】傳螞蟻集團將IPO估值目標提升至2.2萬億　集資逾2700億
【新股IPO】先聲藥業2096傳上限定價13.7元　孖展錄762億元超購212倍（不斷更新）
【新股IPO】先聲藥業2096傳上限定價13.7元　孖展錄762億元超購212倍（不斷更新）