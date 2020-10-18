【iPhone 12】iPhone12內地反應佳　關注供應鏈投資機會

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iPhone 12系列正式開售。蘋果公司（美︰AAPL）新出售的iPhone 12系列銷情火熱，內地多個傳媒均報道，iPhone官網一度癱瘓，首批預售iPhone已售罄，在中美爭拗下，市場預期不高，所以iPhone概念股未有起動，但觀乎首日預售反應程度，憧憬刺激iPhone概念股走勢。包括供應IPhone外觀、結構件及代工的工業富聯（滬：601138）及供應聲學器件的瑞聲科技 （02018） 。
|產品
|部件
|供應商
|iPhone
|攝像頭模組
|歐菲光、水晶光電、高偉電子
|聲學器件
|瑞聲、歌爾、立訊精密
|連接器
|立訊精密、信維通信
|天綫
|立訊精密、信維通信
|結構件
|工業富聯、藍思科技、長盈精密
|PCB
|鵬鼎控股、東山精密
|支撑材料
|領益智造、信維通信
|電池
|德賽電池、欣旺達
|激光設備
|大族激光
|模切件
|安潔科技
|代工
|工業富聯、立訊精密
香港iPhone銷售資料：
早前內地網民有指罷買iPhone，但iPhone12於周五（16日）在內地開始接受預約購買後，由於反應太熱烈，iPhone12極速售罄，蘋果更一度出現「死網」。據內地傳媒報道，天貓旗艦店和京東 （09618） 自營旗艦店上亦顯示缺貨。
iPhone配件國內主要供應商負責供應外觀件及結構件及代工的工業富聯升0.22%，收報13.78元人民幣；瑞聲科技於周五升0.46%，收報43.7元。蘋果股價周五收報119.02美元，跌1.4%。
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