【iPhone 12】iPhone12內地反應佳　關注供應鏈投資機會

▲ iPhone 12系列正式開售，國內已經出現缺貨。

iPhone 12系列正式開售。蘋果公司（美︰AAPL）新出售的iPhone 12系列銷情火熱，內地多個傳媒均報道，iPhone官網一度癱瘓，首批預售iPhone已售罄，在中美爭拗下，市場預期不高，所以iPhone概念股未有起動，但觀乎首日預售反應程度，憧憬刺激iPhone概念股走勢。包括供應IPhone外觀、結構件及代工的工業富聯（滬：601138）及供應聲學器件的瑞聲科技 （02018） 。

產品 部件 供應商 iPhone 攝像頭模組 歐菲光、水晶光電、高偉電子 聲學器件 瑞聲、歌爾、立訊精密 連接器 立訊精密、信維通信 天綫 立訊精密、信維通信 結構件 工業富聯、藍思科技、長盈精密 PCB 鵬鼎控股、東山精密 支撑材料 領益智造、信維通信 電池 德賽電池、欣旺達 激光設備 大族激光 模切件 安潔科技 代工 工業富聯、立訊精密

香港iPhone銷售資料：

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早前內地網民有指罷買iPhone，但iPhone12於周五（16日）在內地開始接受預約購買後，由於反應太熱烈 ，iPhone12 極速售罄，蘋果更一度出現「死網」。據內地傳媒報道， 天貓旗艦店和京東 （09618） 自營旗艦店上亦顯示缺貨。

iPhone配件國內主要供應商負責供應外觀件及結構件及代工的工業富聯升0.22%，收報13.78元人民幣；瑞聲科技於周五升0.46%，收報43.7元。 蘋果股價周五收報119.02美元，跌1.4%。

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