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【iPhone 12】內地罷買iPhone？　iPhone12開賣後內地迅速缺貨

即市財經 19:07 2020/10/17

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iPhone 12系列正式開售，國內已經出現缺貨。

iPhone 12系列正式開售。蘋果公司（美︰AAPL）新出售的iPhone 12系列銷情火熱，內地早已開始缺貨，惟未見刺激國內IPhone概念股股價，當中供應IPhone外觀、結構件及代工的工業富聯（滬：601138）及供應聲學器件的瑞聲科技 （02018） 於股價錄得輕微升幅。

看圖更清楚國內蘋果主要元器件供應商​​​​​

 

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雖然早前內地網民有指罷買iPhone，但iPhone12於周五（16日）在內地開始接受預約購買後，由於反應太熱烈，iPhone12極速售罄，蘋果更一度出現「死網」。據內地傳媒報道，天貓旗艦店和京東 （09618） 自營旗艦店上亦顯示缺貨。

iPhone配件國內主要供應商負責供應外觀件及結構件及代工的工業富聯升0.22%，收報13.78元人民幣；瑞聲科技於周五升0.46%，收報43.7元。

蘋果股價周五收報119.02美元，跌1.4%。

相關文章︰【iPhone 12】內地iPhone 12預購火熱 天貓、京東平台上蘋果旗艦店已缺貨

【iPhone12】iPhone12今晚8時開賣　直擊中港官網一度「死機」

【iPhone12】iPhone 12今預售　台媒料iPhone 12系列年底出貨量達8000萬部

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香港股票 工業富聯（滬：601138） 瑞聲科技（02018） 京東集團—SW（09618） 京東（美：JD） iPhone 12 iPhone 11

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