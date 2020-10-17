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【港股分析】內房估值愈趨合理 調整後現吸納良機？

股樓投資 17:07 2020/10/17

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內地「金九銀十」消費旺季今年帶旺汽車股及內房股銷售，中國汽車協會公布上月內地汽車銷售數據，銷量按年有雙位數增長，反映疫情過後的報復性消費正逐漸回歸；房地產市場方面，多間大型內房近日陸續公布9月份銷售成績，普遍都出現按年顯著增長。

龍湖集團（00960）現時已成為本港上市內房股頭三大市值的股份之一，公司最新公布，9月實現合同銷售金額300.4億元（人民幣，下同），按年增長11.3%；公司年初訂下2,600億元的銷售目標，現時已經完成超過70%，達標有望。

三大內房另一巨頭華潤置地（01109），9月份實現總合同銷售金額達290.1億元，按年大增32%，期內銷售建築面積約116.6萬平方米，則按年下跌9.5%；值得一提的是，集團同時公布，在太原、大連及瀋陽收購了4幅地皮，涉及總樓面面積約127.1萬平方米，應付土地出讓金83.2億元，在三條紅綫的規範下仍能有實力投地，顯示公司財政穩建。

雖然內房股月初曾一度彈起，但上升動力未足，股價現時再次進入整固階段。從估值分析，現時大型內房股預測市盈率（PE）普遍回落至10倍以下（見下表），僅龍湖現價PE為11.4倍，估值合理。

中央近月為收緊向內房融資，設立「三條紅綫」，避免負債比率太高的發展商過度借貸。惟現時龍頭內房股中，僅本周公布配股集資的中國恒大（03333）負債比率偏高，公司上月更公布全國七折賣樓，可見其資金鏈緊拙。其他內房企業雖然都有在金九銀十以折扣促銷，但主要是為了刺激銷售，而且現金流回籠後，令財政更見穩建。「三條紅綫」的影響力正逐漸消化，相信內房在第四季餘下時間，表現不會太差。

股份 周五收報（元） 現價今年預測市盈率（倍）
龍湖集團（00960） 42.25 11.38
華潤置地（01109） 35.8 8.93
世茂集團（00813） 30.3 7.09
萬科企業（02202） 24.1 5.47
中國海外（00688） 19.58 4.9
碧桂園（02007） 9.62 4.21
融創中國（01918） 29.15 3.82

資料來源：彭博

 

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記者：葉志偉

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