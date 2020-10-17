【新冠疫情】今日增17宗輸入個案 本地再次出現零確診

衞生防護中心公布，本港今日新增17宗新冠肺炎個案，全部屬於輸入個案。其中11宗個案來自印度，2宗來自印尼，另外4人分別由菲律賓、摩洛哥、巴基斯坦及法國抵港，新增個案涉及5男12女，年齡介乎4歲至50歲，全部患者均無病徵

【新冠疫情】新增確診7宗 過去6天平均每日有幾多宗?，詳情請按【見下頁】

翻查資料，撇除因「浪卡」襲港影響檢測，周二（13日）全日掛起8號暴風信號，令周三（14日）出現本地「零確診」外；對上一次出現本地零確診，已經是9月26日，當日只有1宗輸入個案。

在最近 7 天(10月10 至16 日)，每天平均有 7.3 宗個案，對比前一個 7 天時段（10 月 3 至 9 日） 每天平均有 9.3 宗個案的報告，情況較上周有放緩跡象。但市民仍要繼續保持衛生，加強清潔雙手。

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記者：葉志偉