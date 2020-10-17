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【監控隱憂】聯合國首個數據中心落戶杭州　專家憂中國建「全球情報網」

科技 16:29 2020/10/17

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最近有消息指，聯合國將在中國杭州，建立第一個大數據研究中心。有專家質疑，中國將借聯合國之名，為自己設立監控「全球情報網」。

聯合國人權理事會周二（13日）改選部分成員國席位，中國及俄羅斯等15個國家新獲選，惟中國僅獲139票，比上屆2016年得票少兩成，亦因人權爭議被批欠當選資格。最近有消息指，聯合國將在中國杭州，建立第一個大數據研究中心。有專家質疑，中國將借聯合國之名，為自己設立監控「全球情報網」。

美國智庫哈德遜研究所研究員Claudia Rosett上周在《華爾街日報》撰文，率先披露聯合國秘書處將於浙江省德清縣建立一個全球數據中心，該計劃包括處理聯合國成員國數據、利用衛星監視技術了解地理空間資訊（Geospatial Information），如各地發生的每件事。值得留意的是，有關意向書由兩名中國籍官員簽署；杭州亦是中國科技巨企阿里巴巴集團所在地。

【網絡監控】人權組織揭全球網絡自由度下跌　中國10分墊底

 【六四31周年】全球聯網紀念　科技監控下中國再沒六四？

Claudia Rosett批評，計劃是中國借聯合國名義，加強監控範圍，特別是中國政府早已着手建立全球最強大的高科技全民監視系統，又控制國內互聯網，禁止國民瀏覽部分網站，包括Facebook、Twitter等。她又指，最諷刺的是，新冠肺炎爆發初期，中國一直封鎖疫情消息，甚至向最早通報的醫生李文亮作警示，指責他在網上發布不實言論。

近年中國被斥持續竊取大量數據，故她質疑，是次中國將假借「聯合國」這個合法招牌，更容易掌握來自成員國的數據流，甚至將高科技監控投射到世界各地。

責任編輯：姚慧儀

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