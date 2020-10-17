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【港股分析】恒指本周微升 表現最佳藍籌盡在呢個板塊

股樓投資 15:59 2020/10/17

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港股本周一（12日）急升近500點後，重回50天綫，周三（14日）更曾升穿24800點關口，滿以為有機會繼續突破，但指數卻在周四（15日）回落，至周五（16日）再次回穩，收報24386點，全周升267點，或1.1%。

雖然指數全周僅升1.1%，但藍籌成分股中，卻有3隻股份升幅超過10%（見下表），升幅最多的為建設銀行（00939），升幅達10.8%，新經濟股小米集團（01810）經調整後終現反彈，全周升10.5%，另一國有銀行,3商銀行（01398）亦升10.2%。

【港股小知識】新藥研發非一年半載 既燒錢又花時間，詳情請按見下頁

值得留意的是，四大國有銀行當中，除建行和工行榜上有名外，中國銀行本周升7.1%，亦排名升幅榜第4，令內銀板塊雄據本周升幅榜，表現令人驚喜。

股份 本周變幅（%）
建設銀行（00939） 10.8
小米集團（01810） 10.5
工商銀行（01398） 10.2
中國銀行（03988） 7.1
中國聯通（00762） 6.2

大和最新報告指，人民銀行近日公布，9月份社會融資規模存量按年增長13.5%，9月底人民幣貸款餘額則按年上升13%，該行指，內地9月社會融資規增量達3.48萬億元人民幣、新增人民幣貸款增加1.9萬億人民幣，兩項數據均好過預期。

該行分析，社會融資規模存量增長加快，同時人民幣貸款增長穩定，相信目前信貸環境對內銀股有利，可支持內地自身的經濟增長。又預計內地社會融資規模存量餘額增長，將在今年第四季度達到近期高點。

加上內銀股估值現時已跌至近年新低，故有資金搏反彈。相信在板塊公布第三季季度業績前，仍有機會再炒一轉。

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記者：葉志偉

 

 

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板塊 恒生指數 工商銀行（01398） 香港股票 建設銀行（00939）

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