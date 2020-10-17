【涼風有信Vincent@iM網欄】適合將實體店轉做網店嗎？ 八字教你睇有冇「網銷亅運

各位有沒有發現，近日屋企的植物枯黃了不少？筆者發現屋企的富貴竹，最近全部黃掉。

這個是源於現在正值深秋，金克木猶自可，還加上本月是「丙戌亅月，屬於大火月。火洩木令植物枯黃，在「金、火亅的交擊之下，加上天氣乾燥冇水來潤木，植物是特別容易枯謝。所以本月對於木弱之人亦是尤其難受。

最佳方法是多飲水，多從事水性活動，例如游水，出海等等。以水洩金制火生木，就能平衡。

另外，「木弱亅亦會發生文采削弱的情況，因為文昌屬木。所以筆者發現本月自己的文筆表達能力都弱了，寫稿都用了比平時更多的時間。

説起大火月，筆者今集想同大家研究一下一個時下最流行的「火性」職業。

就是網銷。

最近經常聽一些搞鋪的朋友說：「我好唔好將間鋪改做網店，慳番啲租金呢？亅

的而且確，今年的新冠疫情，是間接直接地將我們的生活習慣都迫到網上去。不單止返學上堂用zoom，開會工作亦然，甚至乎有經營多年的老字號，亦都考慮轉做網店。

究竟轉做網店，是否人人都適合？

其實八字上，要做網店做得成功，的確是要看格局。

要做到一個成功的網店經營者，第一個先決條件，就是八字要以「火」為用神。由於網路生意屬火，如果你八字忌火，或完全無火運，一般來說，都與網銷這一行無緣。

所以大家可以看到，當今世上從事網路生意的風雲人物，他們的八字都是以火為喜用神。馬雲，馬化騰，亞馬遜貝佐斯，他們八字全部都是以火為尊，以火為用。

巧妙的是，這三位大人物皆與「馬亅有緣。兩位全中國搞網路生意最紅的人，同一時間都姓「馬」。世界首富的公司，亦叫「亞馬遜」。因為馬是「午火」，大家可以看到他們是與生俱來就與火結緣。

回說網店，第二個條件，就要看你八字有否「官運」。做網店，跟做實體店的最大分別，在於網店要看點擊率。點擊率越多，就越多人留意到你的商品，你賣出的機會自然更高。一般來說，官運強的人，是比較容易得到其他人的注意，這點大家要留意。

好了，那麼對於哪些人來說，會建議他們保留實體店比較好？

就是當你八字不從官，火力又不足，但卻有大量「食傷亅。食傷就是你生之物，在零售來看可以看成你店內的人流，以及店內的銷售員。

食傷愈強的人，舖頭當然是熙來攘往，由街頭旺到街尾，堪稱舖王的格局。

所以考慮網上經營前，請先了解你的八字從官還是從食傷，算清楚再作決定，生意自然會好。

好了，祝大家秋風爽利，精神奕奕。

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