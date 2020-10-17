【身體很誠實】iPhone 12中國開訂遭瘋搶　蘋果「死網」兼電商平台瞬間售罄

▲ iPhone 12昨晚（16日）於中國開始接受預約後，因反應太熱烈而使蘋果一度「死網」。

蘋果（Apple）早前舉辦線上發布會，發表4款5G iPhone 12系列手機，售價介乎5999元至11899元。雖然不少分析師看淡iPhone 12系列銷情，加上中美關係緊張，內地網民亦揚言要罷買iPhone，改以支持國內手機品牌華為。惟iPhone 12昨晚（16日）於中國開始接受預約後，卻因反應太熱烈而使蘋果「死網」。各電商平台亦遭搶購一空，極速售罄。

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昨晚8時，iPhone 12系列中的iPhone 12、iPhone 12 Pro兩款機型，在內地各電商平台開放預購。但開始不久，蘋果天貓旗艦店和京東自營旗艦店就顯示「無貨」。即使蘋果官網仍可下單，但訪問網站及購買流程一直膠着，不少網民斥「官網崩了」、「我根本擠不進去」、「買個手機搞了一個小時」、「有點卡，刷了很久」等。

▲ 內地網民訪問蘋果官網時，亦難以進入。（網上圖片）

內地媒體《界面新聞》指出，截至16日晚上6點，在蘇寧易購iPhone12系列的預約量已突破145萬部，其中iPhone12預購量超過92萬部，iPhone12 Pro則達52萬部。報導又指，多方數據顯示，部分搶手機型幾乎在開訂後1分鐘內，就無法下單。目前蘋果官網已進行限購，每款機型每人限購兩部。

責任編輯：姚慧儀