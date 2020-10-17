  • 27°C
香港時間 : 20201017日 (六) 15:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【身體很誠實】iPhone 12中國開訂遭瘋搶　蘋果「死網」兼電商平台瞬間售罄

科技 15:00 2020/10/17

分享：

iPhone 12昨晚（16日）於中國開始接受預約後，因反應太熱烈而使蘋果一度「死網」。

蘋果（Apple）早前舉辦線上發布會，發表4款5G iPhone 12系列手機，售價介乎5999元至11899元。雖然不少分析師看淡iPhone 12系列銷情，加上中美關係緊張，內地網民亦揚言要罷買iPhone，改以支持國內手機品牌華為。惟iPhone 12昨晚（16日）於中國開始接受預約後，卻因反應太熱烈而使蘋果「死網」。各電商平台亦遭搶購一空，極速售罄。

【全新iPad Air】蘋果新iPad Air 4接受訂購　5色選擇售4799元起

【新Mac機】蘋果新MacBook傳11月17日發表　首採蘋果自家晶片

昨晚8時，iPhone 12系列中的iPhone 12、iPhone 12 Pro兩款機型，在內地各電商平台開放預購。但開始不久，蘋果天貓旗艦店和京東自營旗艦店就顯示「無貨」。即使蘋果官網仍可下單，但訪問網站及購買流程一直膠着，不少網民斥「官網崩了」、「我根本擠不進去」、「買個手機搞了一個小時」、「有點卡，刷了很久」等。

內地網民訪問蘋果官網時，亦難以進入。（網上圖片）

內地媒體《界面新聞》指出，截至16日晚上6點，在蘇寧易購iPhone12系列的預約量已突破145萬部，其中iPhone12預購量超過92萬部，iPhone12 Pro則達52萬部。報導又指，多方數據顯示，部分搶手機型幾乎在開訂後1分鐘內，就無法下單。目前蘋果官網已進行限購，每款機型每人限購兩部。

責任編輯：姚慧儀

相關文章

iPhone 12不再附送部分配件　蘋果：為減碳排放
2020/10/14
iPhone 12不再附送部分配件　蘋果：為減碳排放
【iPhone 12】蘋果發布4款iPhone 12定價5999元起　最快周五起預售　HomePod mini連接智能家居
2020/10/14
【iPhone 12】蘋果發布4款iPhone 12定價5999元起　最快周五起預售　HomePod mini連接智能家居
【iPhone 12 疑 iCloud 現身】蘋果發表會前暗示推4K Apple TV 電視盒？　iPhone 12 官方圖片流出
2020/10/13
【iPhone 12 疑 iCloud 現身】蘋果發表會前暗示推4K Apple TV 電視盒？　iPhone 12 官方圖片流出
【iPhone12】蘋果發布會舉行在即　Beats官網產品頁面突然被移除
2020/10/13
【iPhone12】蘋果發布會舉行在即　Beats官網產品頁面突然被移除
蘋果發佈會 蘋果（Apple，美：AAPL） 5G 京東（美：JD） 天貓 Apple iPhone iPhone 12

下一篇文章

【全新iPad Air】蘋果新iPad Air 4接受訂購　5色選擇售4799元起
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

Google或被迫出售Chrome　傳三星微軟有意接手
Google或被迫出售Chrome　傳三星微軟有意接手
【iPhone 12】csl iPhone 12 X 5G優惠組合計畫出爐　今起接受登記
【iPhone 12】csl iPhone 12 X 5G優惠組合計畫出爐　今起接受登記
【5G手機】三星Galaxy S20 FE推出不足一個月　用家投訴不斷
【5G手機】三星Galaxy S20 FE推出不足一個月　用家投訴不斷
【iPhone 12】SmarTone發售iPhone 12系列　提供「回購價格保證」再買新機
【iPhone 12】SmarTone發售iPhone 12系列　提供「回購價格保證」再買新機
【限時免費】SEGA慶祝60周年　5款經典重製遊戲Steam免費下載
【限時免費】SEGA慶祝60周年　5款經典重製遊戲Steam免費下載
【iPhone12‧分析】疫情影響嚴重　iPhone 12銷情或會比以往差？
【iPhone12‧分析】疫情影響嚴重　iPhone 12銷情或會比以往差？