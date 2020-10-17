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【AEON抽獎】AEON大抽獎送iPad Air　買滿200元即日起可登記參加

即市財經 14:06 2020/10/17

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AEON大抽獎將於10月16日至11月4日期間進行。

百佳推出「誠心賞你」大抽獎，掀起全成熱話，AEON亦同樣舉行大抽獎，AEON為慶祝33周年，將於10月16日至11月4日期間舉行星級大抽獎，凡客戶於全線AEON或AEON網上購物城購物每滿$200或以上（以AEON收銀機印折實單一發票計）即可登記參加抽獎，大獎可獲iPad Air 256GB及Apple Pencil （第二代）。

參加抽獎攻略看圖更清楚

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AEON為慶祝33周年，除了舉行大抽獎外，亦有33周年特賣（快閃限定）、33周年美食嘉年華等。【詳情

此外，AEON於Facebook推出有獎問答遊戲，活動最於10月19日（下周一）晚上11時59分截止，而得獎名單及答案將於10月23日（下周五）公佈。

得獎者即有機會獲得AEON $100購物禮券1張詳情

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