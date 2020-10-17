  • 28°C
香港時間 : 20201017日 (六) 13:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【旅遊氣泡】17名新西蘭旅客被澳洲扣留 因違規轉飛墨爾本

環球社會熱點 13:42 2020/10/17

分享：

新西蘭與澳洲早前達成「旅遊氣泡」協議，新西蘭公民可入境澳洲新南威爾士州及北領地，而不需要14日隔離。不過，有17名新西蘭旅客在悉尼轉機往墨爾本，在墨爾本機場被扣留。墨爾本並非「旅遊氣泡」協議內，新西蘭公民的可入境範圍。

根據「旅遊氣泡」協議，新西蘭公民周五起可入境澳洲新南威爾士州及北領地，而不需要14日隔離，但在回到新西蘭後，需在酒店隔離14日。

【旅遊氣泡】澳洲考慮與南韓日本新加坡恢復航班 【下一頁】

《衛報》報道指，有17名新西蘭旅客周五下午抵達悉尼後，又轉乘前往墨爾本的航班，在「旅遊氣泡」協議實施的首24個小時內，就違反協議規定。

報道指，墨爾本所屬州分維多利亞州州長安德魯斯（Daniel Andrews）表示，雖然該州應為此事負責，但到底該17名新西蘭旅客為何能在悉尼登機，不是該州應負責的事宜。

安德魯斯指，在該批新西蘭旅客到達悉尼時，當局應提醒他們，維多利亞州及墨爾本不屬於「旅遊氣泡」的一部分。

責任編輯：林嘉莉

相關文章

美漢負評泰國酒店捱告 悔過聲明承認抹黑方甩難
2020/10/09
美漢負評泰國酒店捱告 悔過聲明承認抹黑方甩難
夏威夷10月中開放 旅客自費檢測可免14天隔離
2020/09/18
夏威夷10月中開放 旅客自費檢測可免14天隔離
東京豐島園結束94年營運 改建成哈利波特主題樂園
2020/08/31
東京豐島園結束94年營運 改建成哈利波特主題樂園
奧地利「世界最美小鎮」逼爆本地客 居民感驚喜
2020/08/14
奧地利「世界最美小鎮」逼爆本地客 居民感驚喜
首有「國家」因疫情「亡國」 赫特河公國宣布解散
2020/08/15
首有「國家」因疫情「亡國」 赫特河公國宣布解散
旅遊資訊 新西蘭 悉尼 墨爾本 澳洲 新南威爾士州 維多利亞州
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（10月17日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（10月17日 時間13:00）
【美國大選】美媒揭拜登兒子涉「通烏門」 fb、Twitter限制轉發
【美國大選】美媒揭拜登兒子涉「通烏門」 fb、Twitter限制轉發
【美國大選】轉發拜登兒子醜聞 特朗普團隊Twitter帳戶被封
【美國大選】轉發拜登兒子醜聞 特朗普團隊Twitter帳戶被封
【iPhone 12】周五開賣 惟iPhone 11或是換機不二之選（附規格比較）
【iPhone 12】周五開賣 惟iPhone 11或是換機不二之選（附規格比較）
【美國大選】10月驚奇曝光？《紐郵》爆拜登家族勾結烏克蘭【多圖】
【美國大選】10月驚奇曝光？《紐郵》爆拜登家族勾結烏克蘭【多圖】
【美國大選】特朗普：倘敗選 願和平移交權力予拜登
【美國大選】特朗普：倘敗選 願和平移交權力予拜登