【旅遊氣泡】17名新西蘭旅客被澳洲扣留 因違規轉飛墨爾本

新西蘭與澳洲早前達成「旅遊氣泡」協議，新西蘭公民可入境澳洲新南威爾士州及北領地，而不需要14日隔離。不過，有17名新西蘭旅客在悉尼轉機往墨爾本，在墨爾本機場被扣留。墨爾本並非「旅遊氣泡」協議內，新西蘭公民的可入境範圍。

根據「旅遊氣泡」協議，新西蘭公民周五起可入境澳洲新南威爾士州及北領地，而不需要14日隔離，但在回到新西蘭後，需在酒店隔離14日。

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《衛報》報道指，有17名新西蘭旅客周五下午抵達悉尼後，又轉乘前往墨爾本的航班，在「旅遊氣泡」協議實施的首24個小時內，就違反協議規定。

報道指，墨爾本所屬州分維多利亞州州長安德魯斯（Daniel Andrews）表示，雖然該州應為此事負責，但到底該17名新西蘭旅客為何能在悉尼登機，不是該州應負責的事宜。

安德魯斯指，在該批新西蘭旅客到達悉尼時，當局應提醒他們，維多利亞州及墨爾本不屬於「旅遊氣泡」的一部分。

責任編輯：林嘉莉