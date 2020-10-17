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【全新iPad Air】蘋果新iPad Air 4接受訂購　5色選擇售4799元起

科技 13:46 2020/10/17

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蘋果（Apple）全新iPad Air即日起接受訂購。

蘋果（Apple）全新iPad Air 4即日起接受訂購。客戶目前可訂購將於10月23日（星期五）起發售的新iPad Air，提供5款顏色選擇，包括銀色、太空灰、玫瑰金色、綠色及天藍色；Wi-Fi型號售價由4799元起，而Wi-Fi +流動網絡型號售價則由5,799元起。

全新iPad Air配備更大的10.9吋Liquid Retina顯示器，並將新一代Touch ID感應器整合至頂部按鈕，令顯示器得以延展至四面邊緣。iPad Air兼容精妙鍵盤、其懸浮式設計及內置觸控板，亦兼容智慧型摺套連鍵盤、全新的智慧型摺套保護蓋，以及能以磁力貼合在iPad機身側邊的Apple Pencil，方便配對、充電及存放。

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另外，iPad Air除配備700萬像素FaceTime HD前置鏡頭，現更採用與iPad Pro相同的1200萬像素後置鏡頭，帶來解像度更高的相片及 4K 影片攝錄。同時配備USB-C連接埠，數據傳輸速度快達5Gbps，加上Wi-Fi 6的效能表現以及速度提升達60%的LTE連接，配合A14仿生，是歷來最強勁的iPad Air。

最新一代的A系列晶片採用6核心設計，CPU效能提升40%，而全新的4核心圖像處理架構亦為圖像處理帶來30%提升。

全新iPad Air由即日起，在全球超過30個國家及地區的官網、Apple Store app接受訂購，並於10月23日起開始發售。

責任編輯：姚慧儀

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