▲ 【泰國示威】警方出動水炮驅趕 示威者傘陣抵抗（多圖）

泰國曼谷早前頒布緊急狀態以禁止集會，惟泰國反政府示威仍未平息。泰國曼谷周五連續第三晚出現反政府示威。泰國警方出動水炮試圖驅趕示威者，有示威者組成傘陣抵抗。

《曼谷郵報》報道指，大批示威者在當地時間周五在曼谷市中心繼續聚集。數百名防暴警察出動驅趕示威者，期間向示威者發射有藍色染料的水。有中招的示威者指，該顏色水中含有一種使眼睛刺痛的化學物質，但其成分則無法確定。

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曼谷緊急狀態禁止集會 多名示威領袖被捕（多圖） 【下一頁】

示威者在警方發射水炮後，向後推進，並組成傘陣抵抗。天橋上有些旁觀者向示威者投下雨傘，以讓他們保護自己。部份示威者則向警察擲膠樽還擊。

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警方隨即下令示威者立即驅散。有報道指，有媒體被告知不要直播警方的行動。

在當地時間晚上約7時半，有示威領袖宣布當晚示威結束，但部分示威者仍然聚集，直至深夜。警方指，在對峙中，有4名防暴警察及11名示威者受傷。

報道引述泰國人權律師指，在過去4天，共有51人被捕，其中包括著名的示威領袖及示威者。

泰國多個團體今周發起示威，要求總理巴育下台以及限制國王的權力。泰國總理巴育（Prayuth Chan-ocha）周四清晨頒布緊急狀態令，除了禁止大型集會，傳媒報道亦受限，禁止作出會引起恐懼、刻意扭曲資訊、誤導，危害國家安全的報道，當局並有權禁止民眾進入任何區域。

責任編輯：林嘉莉