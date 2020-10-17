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【新西蘭大選】總理阿德恩成功連任 料帶領工黨單獨執政

環球政治 17:44 2020/10/17

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新西蘭周六（17日）舉行大選，帶領新西蘭成功對抗新冠肺炎疫情的現任新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）成功連任，更料可帶領工黨單獨執政。在野黨國家黨黨魁科林斯（Judith Collins）承認落敗。

阿德恩感謝選民的支持，形容今次選舉是50年內，新西蘭向工黨給予最多的支持。阿德恩表示，有不少未有預計過可拿下的議席，都歸工黨所有，她為此向選民致謝。

《衛報》報道指，在已點算的8成半票內，阿德恩所屬的工黨壓倒性領先，得49%選票，主要對手國家黨（National Party）得票僅為27%。

工黨有望成為，新西蘭自1996年改用混合成員比例制（MMP）以來首個單獨執政的政黨。

國家黨黨魁科林斯致電祝賀阿德恩，形容對方的表現「優秀」（outstanding）。

新西蘭奧克蘭連續10日零本地感染 總理：又戰勝病毒 【下一頁】

阿德恩奇招拉票 承諾倘連任增加公眾假期 【下一頁】

阿德恩富同情心的管治手腕，處理基督城清真寺槍擊案、懷特島火山爆發，都獲各界讚賞。

在對抗新冠肺炎疫情一仗，阿德恩帶領新西蘭成為全球首個成功抗疫的國家，又曾經歷連續百日本地零確診，享譽國際。

新西蘭大選原定9月19日進行，但因新冠肺炎疫情而押後。

責任編輯：林嘉莉

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