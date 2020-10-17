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【金管局前總裁】陳德霖不買股只愛磚頭 多個豪宅廿年升值8000萬

即市財經 12:28 2020/10/17

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據悉，陳德霖手持最少4個物業。

金管局前總裁陳德霖離任剛滿一年，市場盛傳參選下屆特首。陳德霖會否真的參選仍屬未知之數，但職業生涯中投資有道卻是事實，他早前更斥資千萬元購入灣仔商廈，繼續看好樓市前景。據本地傳媒報道，陳德霖旗下的持有多個物業逾20年，估計合共升值約8000萬元。

據悉，陳德霖持有的物業當中包括位於愉景灣碧濤單號、愉景灣道2號、淺水灣松苑及近日買入的金鐘商業大廈。

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陳德霖於1998年至2000年期間，合共購入2個位於愉景灣的單位及1個淺水灣的單位。以淺水灣松苑為例，當時買入價為1950萬元，現時最新的市值約7500萬元，升值近4倍。3個物業現時升值最少7775萬元，市值更達1.1億元。

松苑低層的建築面積約2250呎，窗戶對正全海景，海面波光粼粼，遠眺海洋公園。雖然松苑樓齡已逾30年，但仍吸引不少名人居住，當中包括恒隆地產 （00101） 行政總裁盧韋柏、俞琤等。

此外，據報陳德霖今年以千萬元購入的金鐘商業大廈，全層建築面積約1028平方呎；而同一商業大廈的3樓是行政會議成員湯家驊所設立的民主思路總部。

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