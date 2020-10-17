  • 25°C
香港時間 : 20201017日 (六) 09:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股小知識】新藥研發非一年半載 既燒錢又花時間

股樓投資 09:00 2020/10/17

分享：

新冠肺炎今年肆虐全球，最新全球確診宗數已達3,900萬，死亡人數更超過110萬。股票市場上，相關的製藥股今年自然成為市場大熱，投資者一直關心疫苗何時才能研發成功，但研製新藥並非一件容易事，當中難處除了資金外，時間也是一大挑戰。

現時本港上市的製藥股，如藍籌藥股石藥集團（01093），多數以生產仿製藥為主，較少研發新藥和創新藥，因為要研製一種新藥，所花的人力物力，絕對比起生產仿製藥為多。目前較多研發新藥和創新藥的公司，多數是生物科技類企業，由於新藥研發需要投入大量資源，往往未成功，先燒錢，所以她們普遍仍處於虧損狀態，部分在市場仍然是「B仔股」。

【行業分析】5G手機陸續推出 品牌第四季爭搶市佔率，詳情請按見下頁

歌禮製藥（01672）主席吳勁梓受訪時曾提過，創新藥的研發耗資可達100億元人民幣，從藥物獲臨床試驗批件開始計算，最終能成功商業化的機會僅為8%，可見資金充裕也未必會成功。

此外，時間對藥廠來說，也是一大挑戰。在研發新藥的初期，科研人員需在動物上，證明新藥的成效與安全性後，才可向有關衞生機構申請進入臨床試驗階段，開展人體試驗，此階段需時3年至5年。

在申請新藥上市之前，臨床試驗又會再分為3期。第一期是為了了解新藥在人體內的容忍程度，以決定藥物的安全劑量，測時間大概為1年至2年；到第二期，研發人員根據新藥於不同病人的療效與安全性，制定藥品的最佳劑量範圍
以及療法，需時1年至3年不等。

第三期臨床試驗需指向大型數量的受試者，在取得新藥申請前，需在此階段確認其長期影響以及可衍生副作用，可以花上1年到5年。單是臨床試驗階段，可能已用上10年作測試。故市場一直對新冠肺炎疫苗能在年內研發成功保持審慎，也是因為這個原因。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：葉志偉

相關文章

【港股追蹤】內銀股大反彈 邊幾隻有大行加持？
2020/10/16
【港股追蹤】內銀股大反彈 邊幾隻有大行加持？
【港股追蹤】股價低位有支持 但大行意見分歧？
2020/10/16
【港股追蹤】股價低位有支持 但大行意見分歧？
【港股追蹤】股價本周升15% 仲有好消息贈慶
今日
【港股追蹤】股價本周升15% 仲有好消息贈慶
【行業分析】5G手機陸續推出 品牌第四季爭搶市佔率
今日
【行業分析】5G手機陸續推出 品牌第四季爭搶市佔率
【港股小知識】教育股今年表現好 內地教育體系你又知幾多？
今日
【港股小知識】教育股今年表現好 內地教育體系你又知幾多？
疫苗 石藥集團（01093） 生物科技 香港股票

下一篇文章

90後美女上網學整餅 憑幻覺蛋糕月入6位數
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【室內設計】夫婦花約60萬元裝修700呎村屋　三房改兩房　懷舊遊戲街機最吸睛
【室內設計】夫婦花約60萬元裝修700呎村屋　三房改兩房　懷舊遊戲街機最吸睛
【網民熱話】網民問幫長者維修公屋天花要幾錢 裝修師傅一句霸氣回覆 贏盡網友讚賞
【網民熱話】網民問幫長者維修公屋天花要幾錢 裝修師傅一句霸氣回覆 贏盡網友讚賞
【劈價成交】觀塘半山區樓放盤逾一年 累減110萬以590萬沽出 低市價15%
【劈價成交】觀塘半山區樓放盤逾一年 累減110萬以590萬沽出 低市價15%
【上車筍盤】見到呢個屋苑仲有「4球」樓下兩房 上車客無樓睇也火速扑槌入市
【上車筍盤】見到呢個屋苑仲有「4球」樓下兩房 上車客無樓睇也火速扑槌入市
【平過市價】銀湖‧天峰75折賣　低市價300萬　平賣有原因
【平過市價】銀湖‧天峰75折賣　低市價300萬　平賣有原因
【網民熱話】父母逆按單位增現金流　網民抱怨：為錢不顧親情！
【網民熱話】父母逆按單位增現金流　網民抱怨：為錢不顧親情！