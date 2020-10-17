【港股小知識】新藥研發非一年半載 既燒錢又花時間

新冠肺炎今年肆虐全球，最新全球確診宗數已達3,900萬，死亡人數更超過110萬。股票市場上，相關的製藥股今年自然成為市場大熱，投資者一直關心疫苗何時才能研發成功，但研製新藥並非一件容易事，當中難處除了資金外，時間也是一大挑戰。

現時本港上市的製藥股，如藍籌藥股石藥集團（01093），多數以生產仿製藥為主，較少研發新藥和創新藥，因為要研製一種新藥，所花的人力物力，絕對比起生產仿製藥為多。目前較多研發新藥和創新藥的公司，多數是生物科技類企業，由於新藥研發需要投入大量資源，往往未成功，先燒錢，所以她們普遍仍處於虧損狀態，部分在市場仍然是「B仔股」。

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歌禮製藥（01672）主席吳勁梓受訪時曾提過，創新藥的研發耗資可達100億元人民幣，從藥物獲臨床試驗批件開始計算，最終能成功商業化的機會僅為8%，可見資金充裕也未必會成功。

此外，時間對藥廠來說，也是一大挑戰。在研發新藥的初期，科研人員需在動物上，證明新藥的成效與安全性後，才可向有關衞生機構申請進入臨床試驗階段，開展人體試驗，此階段需時3年至5年。

在申請新藥上市之前，臨床試驗又會再分為3期。第一期是為了了解新藥在人體內的容忍程度，以決定藥物的安全劑量，測時間大概為1年至2年；到第二期，研發人員根據新藥於不同病人的療效與安全性，制定藥品的最佳劑量範圍

以及療法，需時1年至3年不等。

第三期臨床試驗需指向大型數量的受試者，在取得新藥申請前，需在此階段確認其長期影響以及可衍生副作用，可以花上1年到5年。單是臨床試驗階段，可能已用上10年作測試。故市場一直對新冠肺炎疫苗能在年內研發成功保持審慎，也是因為這個原因。

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記者：葉志偉