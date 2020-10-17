【周末好去處】離島行山選擇多 東龍島勝在遠離煩囂

返完5日工想遠離煩囂，不少朋友會選擇到離島郊遊行山，呼吸新鮮空氣，但最方便的長洲和南丫島有時人煙又會太多；遠離市區的東平洲和蒲台島每日卻又得一兩班船。其實大家不妨考慮船期尚算較密的東龍島，可以行山之餘，尚有不少靚風景打卡位拍照留念。

東龍島位於香港南端的離島。島上現時只剩少數島民，環境較為寧靜，但前往東龍島的航線只限於周末及公眾假期航行，不過上船地點就有兩個，分別為鯉魚門三家村，及筲箕灣避風塘（詳細船期表見文末圖片），也算方便住港島或九龍的郊遊人士。而且早上11時後仍有船前往，不怕遲了起身無船搭。

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由筲箕灣前往東龍島船程約為40分鐘，若由三家村出發，船程則約30分鐘。島上有不同行山路綫任君選擇，路程較短的路綫，2小時左右可輕鬆完成，島上亦有士多可供用餐，大家出發前可先規劃好行程，制定去程及回程時間。

注意：

1. 島上有不少奇巖勝景，但位置不易到達，甚至接近海邊，有濕身等風險，應量力而為

2. 除佛門島燈塔前有士多補給外，碼頭附近亦有其他士多和餐廳補給

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記者：葉志偉