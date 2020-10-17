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【港股小知識】教育股今年表現好 內地教育體系你又知幾多？

股樓投資 06:44 2020/10/17

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國家教育部、國家發改委、國家財政部早前聯合印發《關於加快新時代研究生教育改革發展的意見》，要求到2025年，建立國際影響力不斷擴大的高水平研究生教育體系。到2035年，更要初步建成具有中國特色的研究生教育強國。教育板塊今年跑贏大市，但大家又對內地教育體系認識有多深？

本港學生在讀畢3年幼兒園課程後，就會接受12年免費教育。內地學歷教育機制與此相似，學生同樣會接受「K-12教育」，即由學前教育（幼兒園），至6年小學課程，之後到為期各3年的初中及高中教育，考畢高考後，學生可以選擇就業，或接受高等教育。

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民辦學校在內地只有9年義務教育（即免費教育），即包括6年的小學課程，及3年的初中課程，雖然不斷有聲音要求將3年的高中課程納入義務教育，但教育部以「財力不足、條件未成熟」拒絕接納，至今仍未全面實行。

與本港一樣，內地教育機構同樣有公私營學校之分，私立學校亦即民辦企業，而近年在港上市的教育股均為民辦教育企業。弗若斯特沙利文報告預期，民辦學校在2021年普及率可達23.3%。

民辦學校都比起公立學校更有靈活性，在基礎教育（K-12）市場上具有一定吸引力。就整體而言，民辦基礎教育的市場滲透率持續擴大，自2012年起至2016年，民辦基礎教育學校的入讀人數已增長約有870萬人，預計到明年，民辦小學、初中、高中的滲透率可達9.1%、14.8%以及14.1%。

另外， 在高等教育當中， 內地亦鼓勵當地教育企業發展職業性院校，為學生提供應用型課程。最新發表的意見中，亦提到要實施「國家產教融合研究生聯合培養基地」建設計劃，重點依托產教融合型企業和產教融合型城市，大力開展研究生聯合培養基地建設，著力提升實踐創新能力，透露出對各類高等教育的需求，確立了教育行業未來發展方向。

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記者：葉志偉

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