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【行業分析】5G手機陸續推出 品牌第四季爭搶市佔率

股樓投資 06:10 2020/10/17

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蘋果公司（Apple）本周在發布會中公布4款新iPhone產品，其中iPhone 12 及iPhone 12 Pro 周五（16日）晚經已接受預訂，市場對蘋果的發布會雖然認為沒有驚喜，但預計公司首部5G手機仍會錄得不俗成績。

事實上，調查機構Strategy Analytics發表的報告指，今年上半年西歐市場中，三星（Samsung）在5G智能手機出貨量方面市佔率達88%，期內整體5G出貨量達400萬台，當地5G手機需求亦大幅上升。

分析指，三星在西歐5G智能手機市場中市佔達88%，反映公司在當地是5G領導者，主要受惠其產品組合強勁，在當地10款5G手機中有9款均為三星出品。

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不過，該行估計下半年和第四季，三星5G的領導地位將受到威脅，因為蘋果最新的iPhone 12具5G功能，加上其他低價5G手機品牌包括小米集團（01810）及OPPO亦銳意打入市場，將令歐洲5G大戰一觸即發。

據Counterpoint Research的數字，今年第二季蘋果佔全球收入的34%，在各大手機廠商中排名第一；華為的收入佔比為20%，排名第二；三星、vivo和OPPO排名分別緊隨其後，佔比為17%、7%及6%。以上5個品牌現時均有發布5G手機產品，本周加入蘋果新手機後，或會令5G手機市場出現戰國時代。

目前5G手機出貨量最多的國家仍然是中國，約有70%出貨量來自內地，而且受惠5G手機出貨量的刺激，內地手機上半年平均單價有12%的增長。根據Canalys的預測，今年中國仍將是5G手機出貨最多的國家，估計今年全球5G手機出貨量可達到2.78億台，內地佔比約62%。

然而，上述的出貨量大部分由華為生產，但隨著美國對華為進行技術禁運，手機晶片成為受限制的部件之一，明年內地5G手機出貨量能否延續高水平成為疑問。

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記者：葉志偉

 

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