【港股追蹤】股價本周升15% 仲有好消息贈慶

恒指本周收報24386點，全周升267點或1.1%。國企指數表現則更佳，整個星期升近3.1%。國企指數成分股中，有5隻股份升幅超過10%，當中以郵儲銀行（01658）表現最佳，升幅超過15.5%。股份周五（16日）收市後更有好消息公布，宣布與京東集團（09618）旗下公司合作。

郵儲銀行周五與京東數位科技集團（京東數科）在北京舉行簽約儀式，雙方達成全面戰略合作。根據協議，雙方將圍繞個人金融、公司金融、資管理財、金融科技等領域，推進聯名信用卡、數字營銷、消費信貸、電子支付、小微企業貸款等方面的業務合作，共同推進金融數字化轉型。

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京東數科上月申請在上海科創板上市，獲上交所受理，早前剛經過首輪問詢函，京東數科表示，其業務經營並不依賴於京東集團，來自京東集團生態外的收入佔比均超過50%且呈上升趨勢，與京東相關的收入對其盈利的貢獻度和影響力正在逐漸降低。

滙豐最新研究報告指，9月內銀全行業信貸按月增長1.1%，按年增長12.8%。根據目前速度，若第四季的增長速度與去年同期相若，相信信貸增長可在今年維持12.8%。



該行指，行業存款競爭或在第四季開始，將有助於擁有更強存款特許經營權的銀行，例如農業銀行（01288）及 及郵儲銀行。相信最新發展情況較利好以上兩間銀行，給予兩間銀行「買入」評級，農行目標價為3.9元，郵儲銀行目標價則為4元。

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記者：葉志偉