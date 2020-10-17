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美2020財年預算赤字達3.1萬億美元創紀錄 GDP佔比為二戰以來最高

即市財經 03:09 2020/10/17

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美國財政部周五表示，由於大量新冠疫情救助的支出，2020財年美國預算赤字達到創紀錄的3.132萬億美元，是2019年赤字的三倍以上；佔GDP的比重飈升至16%，創二戰以來最高水平。

預算赤字3.132萬億美元，較2009財年金融危機時期的1.416萬億美元翻倍。

巨額赤字水平反映美國政府為支持受新冠疫情破壞的經濟所做的努力。美國國會今年通過4項對抗經濟衰退的法案，是自上世紀30年代大蕭條以來，應對經濟危機最大規模的財政舉措。相比之下，2019財年的赤字總額僅為9,840億美元。

美國財政部表示，9月份（2020財年的最後一個月份）的預算赤字為1,250億美元，而2019年9月則為盈餘830億美元。

9月份收入總計3,730億美元，比上年同期減少10億美元，因聯儲局（Fed）收入和消費稅收入的增加，彌補了個人和企業所得稅收入的減少；9月份的支出則比上年同期增加2,060億美元，達到4,980億美元。

據美國財政部的數據，2020整個財年的收入較上年同期下降1%，至3.42萬億美元，而支出較上年同期增加了2.105萬億美元，至6.55萬億美元，其中最大的一筆支出是在6月份，為1.1萬億美元。

責任編輯：李勝君

經濟 疫情 經濟衰退 金融 GDP 美國國會 美國聯儲局 美國財政部

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