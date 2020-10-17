【新冠肺炎】全球3900萬宗確診美國800萬宗 逾110萬人死亡

全球的新型肺炎疫情累計確診宗數超過3,900萬宗，並已導致超過110萬人死亡。

美國仍然是疫情最嚴重國家，超過800萬宗確診，周四新增63,330宗，為兩個月以來單日最多 , 累計逾21.8萬人不治。巴西錄得15萬宗死亡。

歐洲疫情持續反彈。英國政府公布的數據顯示，周五全國錄得15,650宗確診病例，較周四的18,980宗，以及周三的19,724宗持續回落。

周五英國全國新增136人病殁，與周四的138人不治，以及周三的137人死亡大致相若。

惟英國國家統計局(Office for National Statistics, ONS)，針對英格蘭島家庭住戶的抽查結果顯示，在10月2日至8日期間，英格蘭每日有約27,900宗新增確診個案，較此前一周的每日新增確診病例17,200宗大幅飈升，亦遠高於英國政府所公布的確診數字。

西班牙報告新增6,591宗新冠肺炎病例，略低於上日新增6,603宗。葡萄牙新增確診連續第三天創新高，新增2,608人染疫，超出周四紀錄的2101宗，全國累計確診達95,902宗。

此外，比利時宣布，當地周一將會暫時關閉所有食肆，為期四個星期。一艘郵輪抵達馬耳他瓦萊塔港，但由於郵輪上出現疑似病例，乘客不獲批准上岸。

責任編輯：李勝君

▲ 為遏抑疫情擴散，比利時宣布，當地周一將會暫時關閉所有食肆，為期四個星期。（法新社圖片）