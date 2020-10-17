【美股收市】 美數據佳+疫苗報喜 道指彈112點 納指回軟

美國零售銷售及消費者信心數據佳，加上藥廠輝瑞(Pfizer)預期新冠疫苗可在11月面世，美股氣氛好轉，道指結束3連跌，曾漲逾340點，尾市升勢收窄，納指則先升後回吐。

道指收報28606點，升112點；標指收報3483點，升少於1點；納指收報11671點，跌42點。

大型科技股先升後回，焦點股蘋果（美：AAPL）曾升0.7%，其後倒跌1.4%；iPhone 12昨正式開售。Tesla（美：TSLA）獲大摩上調全年交付量預測，其股價曾升1.6%，收市倒跌2%。

高盛將科技股板塊評級由「增持」下調至「中性」。該行認為，民主黨在大選中大獲全勝的可能，以及疫苗料將面世，有機會觸發板塊輪動，資金可能暫時從科技股，轉向周期股和價值股。

波音（Boeing，美：BA）737Max停飛逾一年半後，歐洲航空安全局（EASA）宣布，確認737Max航機已達到安全標準，批准今年底前重回天空。波音股價彈1.9%。

在汽車及服飾銷售帶動下，美國9月零售銷售按月增1.9%，較預期升0.7%為佳；工業產出按月則跌0.6%。另外，密歇根大學10月美國消費者信心指數初值為81.2，預期為80.5，9月終值為80.4。

美元走強，金價錄得三周以來首周跌幅。紐約黃金期貨跌2.5美元，收報1906.40美元。本周跌1%。

市場擔憂疫情使各國實行新的封鎖措施，從而導致能源需求下降 ; 但美國原油庫存下降，以及OPEC+承諾遵守減產協議的新迹象，令油價得到支撐。紐約期油下跌8美仙，收報40.88美元。

責任編輯：柯志宏