【美股焦點】世衛研究指瑞德西韋無助降低新冠死亡率 吉利德股價挫1%

▲ 吉利德科學研發的瑞德西韋，此前被視為新冠肺炎剋星。

世界衛生組織（WHO）最新一項研究表示，吉利德科學（美︰GILD）研的抗新冠肺炎藥瑞德西韋（Remdesivir），與其他三種治療藥物對住院患者的死亡率「幾乎沒有影響」。 吉利德科學股價跌1.15%，報62.24美元。

世衛的研究在30個國家或地區的405家醫院中，對11266位患者進行了對照試驗，其中2750宗病例使用了瑞德西韋。 結果發現，瑞德西韋對住院患者的死亡率或影響很小，甚至可能沒有影響。

隨機對照試驗被認為是臨床研究的最佳方法，因為這種做法可以更有效地消除偏差。但是，WHO的研究結果尚未得到其他專家的獨立評估。

瑞德西韋是美國總統唐特朗普（Donald Trump）兩周前確診後，有份服用的藥物之一。

世界衛生組織報告指，尚未發現研究藥物能夠絕對降低死亡率或令患者住院時間減少。

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編輯︰侯景成