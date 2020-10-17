標普環球：疫情再爆發影響 第二輪主權降級潮或將來臨

標普環球（S&P Global）主權分析師警告稱，受新冠疫情再度爆發的影響，在未來數月內第二輪主權降級浪潮可能將要來臨，世界主要經濟體可能會看到其信用評級下降或降級警告。

標普主權評級主管阿瓦洛（Roberto Sifon-Arevalo）表示，疫情期間支持衛生系統、企業和工人的巨額成本，正在從根本上改變一些國家和地區的財政狀況。

該評級機構今年已經降級或下調近60個國家和地區的評級展望，但其中只有少數幾個評級較高的富裕國家。

他說，有些國家累積債務已相當於GDP約15%至20%，這個佔比通常要四至五年時間才會累積到，而且鎖定了未來3至5年更高的支出，然而，這種情況將會發生變化。

阿瓦洛表示，現在談論的是歐盟、日本、英國、美國等發達國家和地區的評級，這些地區已經實施了大量的財政和貨幣一攬子計劃來抵禦疫情的影響。

當許多主要經濟體看到疫情再度爆發時，負面展望可能同樣令人擔憂。

他指，「我們正在經歷評級修訂。一開始可能會是評級展望的變化，也許有一些國家和地區會在幾年後恢復到穩定狀態，但也有一些地區無法恢復，將繼續被下調評級。」

責任編輯：李勝君