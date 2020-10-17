【疫苗競賽】輝瑞指疫苗最早11月下旬 申請美緊急使用授權

美國藥廠輝瑞公司（Pfizer Inc，美：PFE）周五表示，公司和德國合作夥伴BioNTech（美：BNTX）可能最早在11月下旬，申請其正在開發的新冠病毒疫苗的美國緊急使用授權，這表明該疫苗可能在年內於美國上市。

受消息刺激，輝瑞股價早段曾急升2.8%，BioNTech在美掛牌預託證券亦曾漲3.9%。

然而，按公司給出的時間表，則總統特朗普承諾大選前有疫苗不大可能實現。輝瑞表示，根據40,000人的臨床試驗，可能知悉疫苗是否能在本月盡快生效，但也需要直到下個月，才能獲得的安全性數據。

首席執行官Albert Bourla在網站發表公開信，指假若數據不錯，公司可望於11月第三周達致安全里程碑後不久，在美國申請緊急使用授權。

特朗普一再表示，大選前將有疫苗可用，但衛生官員和公司只說可能在本月獲得數據。美國9月及本周暫停阿斯利康及強生疫苗的試驗，疫苗上市存在進一步延誤的可能性。

本月初，美國食品及藥物監管局（FDA）正式要求疫苗生產商針對一半的測試參與者，收集兩個月的安全數據。

加拿大皇家銀行（RBC）分析師Randall Stanicky撰寫研究報告稱，輝瑞給出的時間表與預期相符，而公開信更為正面。

瑞穗分析師Vamil Divan寫道，總體上看來，一切都已步入正軌，將疫苗推向市場的速度比疫情開始時的預期要快得多。

責任編輯：李勝君