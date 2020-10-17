《福布斯》2020年全球最佳僱主 前100名僅兩中國企業上榜 華為排第14

▲ 《福布斯》發布2020年全球最佳僱主排名，華為是排名最前的中國企業。

美國知名商業雜誌《福布斯》發布2020年全球最佳僱主排名，在榜單的前100名當中，僅有前兩家中國企業上榜，分別是排名第十四位的華為，及排名第五十的阿里巴巴（09988）。而南韓的三星電子（Samsung Electronics）則奪得第一位。

最佳僱主 榜單由 《福布斯》 與市場研究機構Statista合作編制。總共調查了58個國家和地區的16萬名全職及兼職員工。受訪者就形象、經濟影響、人才開發、性別平等、社會責任等指標為自己的雇主進行評分。

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調查共有750家大型跨國公司上榜，各公司總部所在地分佈於45個國家和地區。 第一位為南韓的三星電子，第二位是美國電商龍頭亞馬遜（美︰AMZN），第三位則是科企IBM（美︰IBM）。

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編輯︰侯景成