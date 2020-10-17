【新股IPO】卓越商企服務6989周一掛牌 暗盤升6.7%

卓越商企服務（新上市編號：06989）將於下星期一掛牌，根據輝立交易平台顯示，該股暗盤曾高見12.5元，收市報11.4元，較招股價10.68元升6.7%；以每手1,000股計，一手帳面賺720元。

螞蟻招股萬眾期待 教你3招部署抽螞蟻IPO，想知詳情請按：【下一頁】

創立於1999年的卓越商企，為內地商務物業管理服務提供商，是次來上市共發售3億股，並已引入包括騰訊（00700）旗下Tencent Mobility及京東（09618）旗下Gorgeous Tulips等9名基石投資者，合共認購1.08845億股。

螞蟻集團無懼風浪 傳下周上市聆訊 估值上調至2800億美元 ，想知詳情請按：【下一頁】

是次公開發售錄得651倍超購，一手中籤率10%；並以招上限10.68元)定價。集資所得主要用於戰略性收購投資、投資信息技術系統及用作現有在管物業設施升級等；聯席保薦人為海通國際及招銀國際。

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正