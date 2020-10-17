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【新股IPO】卓越商企服務6989周一掛牌 暗盤升6.7%

股樓投資 03:13 2020/10/17

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卓越商企服務（新上市編號：06989）將於下星期一掛牌，根據輝立交易平台顯示，該股暗盤曾高見12.5元，收市報11.4元，較招股價10.68元升6.7%；以每手1,000股計，一手帳面賺720元。

螞蟻招股萬眾期待　教你3招部署抽螞蟻IPO，想知詳情請按：【下一頁

創立於1999年的卓越商企，為內地商務物業管理服務提供商，是次來上市共發售3億股，並已引入包括騰訊（00700）旗下Tencent Mobility及京東（09618）旗下Gorgeous Tulips等9名基石投資者，合共認購1.08845億股。

螞蟻集團無懼風浪 傳下周上市聆訊  估值上調至2800億美元 ，想知詳情請按：【下一頁

是次公開發售錄得651倍超購，一手中籤率10%；並以招上限10.68元)定價。集資所得主要用於戰略性收購投資、投資信息技術系統及用作現有在管物業設施升級等；聯席保薦人為海通國際及招銀國際。

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

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記者：張以正

卓越商企服務（06989） IPO 香港股票

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