【筍盤推介】 區內指標屋苑連接商場又有會所 單位企理即刻可以住慳番裝修錢

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【細味醺徒@iM網欄】網購日本酒，怎樣開戶兼慳郵費？
大圍站上蓋全新盤柏傲莊熱爆，最近準買家也走到鐵路沿線項目尋寶，其中樓價相對較低水的天水圍及屯門一帶屋苑，最受上車客及換樓客捧場。以下介紹的天水圍栢慧豪園放盤單位，屋苑為天水圍區內樓齡較新的私人屋苑，項目也位於市中心地段，鄰近大型商場，生活配套齊全。是次推介的放盤為2房間隔，實用面積494平方呎，叫價630萬，單位最大的賣點是十分新凈企理，買家購入單位，稍作翻新就可以入住。
【筍價成交】首置客「2房價」購入嘉湖山莊3房 單位擁河園雙景 呎價再現「9字頭」，了解按【下一頁】
放盤詳細資料如下：
|物業地址:
|天水圍栢慧豪園5座中層H室(物業編號：AN212080)
|實用面積:
|494平方呎
|間隔:
|2房
|叫價:
|630萬元
|賣點:
|
以下為單位相片：
有關以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理:
http://www.manyw.com/details/?257090B
註：．以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。
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記者：陳詠妍