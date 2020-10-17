【筍盤推介】 區內指標屋苑連接商場又有會所 單位企理即刻可以住慳番裝修錢

大圍站上蓋全新盤柏傲莊熱爆，最近準買家也走到鐵路沿線項目尋寶，其中樓價相對較低水的天水圍及屯門一帶屋苑，最受上車客及換樓客捧場。以下介紹的天水圍栢慧豪園放盤單位，屋苑為天水圍區內樓齡較新的私人屋苑，項目也位於市中心地段，鄰近大型商場，生活配套齊全。是次推介的放盤為2房間隔，實用面積494平方呎，叫價630萬，單位最大的賣點是十分新凈企理，買家購入單位，稍作翻新就可以入住。

【筍價成交】首置客「2房價」購入嘉湖山莊3房 單位擁河園雙景 呎價再現「9字頭」，了解按【下一頁】

放盤詳細資料如下：

物業地址: 天水圍栢慧豪園5座中層H室(物業編號： AN212080) 實用面積: 494平方呎 間隔: 2房 叫價: 630萬元 賣點: 天水圍樓齡較新的私樓

屋苑位於市中心地段

會所設施齊全

屋苑鄰近大型商場、生活配套齊全、屋苑連接商場空中花園

單位企理，可即住

單位設大窗，光線充足

以下為單位相片：

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有關以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理:

http://www.manyw.com/details/?257090B

註：．以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

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記者：陳詠妍



