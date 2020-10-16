【iPhone 12】內地iPhone 12預購火熱 天貓、京東平台上蘋果旗艦店已缺貨

▲ iPhone 12pro及iPhone 12今日正式開始預售。

蘋果公司（美︰AAPL）最新旗艦機iPhone 12系列正式開售。據內地傳媒報道， 蘋果天貓旗艦店和京東 （09618） 自營旗艦店上均已顯示缺貨，目前僅蘋果官網仍有貨源。在 京東平台上，僅一日的預購數據已經超過去年iPhone 11系列的三日預購總和。

京東平台於周四（10月15日）已開放了iPhone 12預約購買，而截至16日早上，京東平台上已有超過154萬人預約購iPhone 12，超過了去年iPhone 11系列3日內的總和。

在京東平台，iPhone 12的預約量最高，有超75.3萬人；在蘇寧平台，同樣是iPhone 12預購最為火熱，預購人數為35.5萬人。

內地傳媒表示，兩款機型首批貨售罄所用時間較短，其中搶手機型幾乎在一分鐘內無法下單。 蘋果亦在官網上對新機進行了限購，每款機型人均限購兩部。

蘋果股價現跌0.35%，報120.3美元。

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編輯︰侯景成