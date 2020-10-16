【旅遊氣泡】何栢良指倘疫情反彈 「旅遊氣泡」或難成事

本港與新加坡日前達成雙邊「航空旅遊氣泡」的原則性協議，港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，本港疫情尚有許多不確定性，而進入秋冬後，疫情可能會於短時間內惡化，若兩地商討細節期間本港疫情出現反彈，有關措施成事的機會便不大。

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何栢良在一個電台節目表示，本港10月首兩星期有114宗確診，其中62宗屬本地感染，幾乎全部都找不到源頭；新加坡同期有124宗確診，其中12宗屬社區感染，過去10天基本上沒有源頭不明的個案。他說，相比之下，本港輸出病毒到新加坡的風險，較新加坡傳入香港為高，形容香港在協議上更「著數」。

何栢良又說，新加坡部分防疫措施比本港更「辣」，例如一些人流多的商場會要求顧客出示證件，若是持有旅遊證件人士，會按證件號碼單、雙數分流，可能對會旅客造成不便。

本港及新加坡的旅遊氣泡有關協議主要安排如下，包括旅客往來目的不設限制、須接受兩地互認的陰性結果、抵埗後無須強制檢疫，行程不受限制、須乘搭特定航班，不會載轉機乘客，以及計劃按兩地疫情發展隨時作出調整。

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