【網絡陷阱】網站真假難分　如何避免去錯網站比錯錢？

自年初疫情爆發以來，普羅大眾的消費模式亦由以往在實體店購物改為網上購物，但亦因此出現很多假網站而導致網購騙案出現。香港警務處亦在今年5月公佈，首四個月有787個針對本港的惡意網站域名，有多位市民因假網站被騙導致金錢損失。

最近，一家網絡安全公司的調查結果亦發現，騙徒喜歡模仿有利可圖的域名，例如Google, Paypal, Amazon等知名網站，並通過網絡釣魚和騙局，竊取用戶機密的身份驗證資料或金錢。另一例子便是去年年中，在Facebook正式宣佈其加密貨幣計劃Libra前，便已經有人搶先註冊FacebookToken.org疑作釣魚網站欺騙網民，最終該網站被Facebook訴諸法庭並成功移除網站。到底消費者在進行網購時，應如何分辨真假網站防止被騙或資料被盗?



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留意網站名稱和內容

現時有太多釣魚網站，一不留神就會被騙。用家應小心留意網址名稱，核對清楚串字無誤;否則只要有一個字母不一樣便會被誤墮假網站可能被騙。在進行網購前，消費者應細心留意網站內容有否明顯的文法錯誤或抄襲的圖片，因為正當的網站會時常審視和更新網站吸引顧客。此外，消費者更不要因為網站或電郵提供網上購物優惠而按下來歷不明的外部連結及提供個人帳戶及密碼等。



檢查域名註冊年份

市民亦可透過whois (用來查詢域名的IP以及持有人資料的查詢工具)查閱網址的登記日期。如果是最近新登記的便要小心，因為騙徒一般都是利用新登記的網址進行行騙。例如登記大量與covid-19有關的網址吸引用戶進入其網站，並透過一些連結散播木馬程式又或誘導用戶登記其個人資料作非法用途。

網站是否已安裝SSL証書

用家亦可留意網址是否https，這代表網址是否安裝了SSL 証書。安裝了SSL 証書的網站為用戶帶來多一重保障，避免用戶在進行網購或填寫個人資料時資料外洩。大多數的非法網站並不會安裝SSL 証書,因此可留意這點。



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便宜莫貪

當網站所銷售的貨品價錢相比市場價格特別便宜時，消費者便要提高警覺會否墮進騙局。除了有可能購得品質低劣或冒牌貨品外，更有可能被騙金錢甚至個人或銀行資料被盗用。

最後，希望大家在享受網上購物樂趣的同時，亦要時刻對網上行騙保持警惕，以免因一時之快引致金錢及個人資料的損失。